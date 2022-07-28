الليرة التركية تنهار الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة

انخفض سعر الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى مستويات قرب الـ18 ليرة أمام الدولار للجلسة التاسعة على التوالي، وتحديدًا عند مستويات 17.9335 ليرة أمام الدولار بعدما نزلت، مساء أمس الأربعاء، إلى مستويات 17.9851 ليرة دولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

ويأتي تراجع الليرة بينما ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي دون أعلى مستوياته في 20 عامًا متجهًا إلى مستويات 106 نقطة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع الفائدة 75 نقطة أساس.

جاء تراجع الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس تزامنًا وصدور بيانات الثقة الاقتصادية التي سجلت تراجعًا جديدًا، بينما لا تزال الثقة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ويتم تداول الليرة التركية حاليًّا قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق والتي بلغتها يوم 20 ديسمبر الماضي تزامنًا مع آخِر خفض للفائدة من جانب المركزي التركي حينما سقطت إلى مستويات قرب الـ18.4 ليرة دولار.

إصرار المركزي التركي

وأصدر البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، قرار أسعار الفائدة حيث ثبت سعر الفائدة عند مستويات 14%، بينما كانت التوقعات تتجه لتثبيت المركزي لأسعار الفائدة عند 14% وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وجاء قرار المركزي التركي بعد أقل من يومين على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التزام البلاد بسياسة الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع وصف معدلات التضخم القياسية التي تشهدها تركيا بأنها غير مبررة.

وقال المركزي التركي أنه تماشيًا مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، سيواصل البنك المركزي التركي بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له في إطار استراتيجية الليرة ، حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وهدف متوسط المدى 5%.

وفي ديسمبر 2021 سقطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حينما تم إعلان بيانات التضخم التي وصلت أعلى مستوياتها في 20 عام حينما تجاوزت 36%،بينما يبلغ التضخم اليوم أكثر من 78%.

بيانات اقتصادية ضعيفة

وكشفت بيانات الثقة الاقتصادية التي صدرت منذ قليل عن مركز الإحصاء الوطني أنها لا تزال عند أدنى مستوى على الإطلاق، ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية التركية وفقًا لبيانات مركز الإحصاء الوطني إلى مستويات 93.4 نقطة مقابل 93.6 نقطة والتي تعد ادنى مستويات للمؤشر على الإطلاق.

رفع المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم نهاية العام الجاري إلى 60.4% مقابل 42.8% على أن يتراجع إلى 19.2% خلال 2023، بينما يسجل التضخم في البلاد الآن أعل مستوياته في 24 عام اعلى مستويات الـ78%.