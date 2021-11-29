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الليرة التركية تنخفض 4% الإثنين مقتربة من مستويات متدنية قياسية

سجلت العملة التركية يوم الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45
محمد عبد السند 11:59 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21 11:59 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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تراجع سعر الليرة التركية ما يزيد عن 4% مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة يوم الإثنين، مقتربة من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي عندما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تمسكه بسياسته بخفض أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة النطاق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت الليرة حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، وذلك من إغلاق عند 12.25 يوم الجمعة، وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماما مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.

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وسجلت العملة التركية يوم الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45 بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15 بالمئة، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20 بالمئة.

احتجاجات

وتجددت الاحتجاجات في اسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، اليوم الجمعة،الماضية بسبب انهيار العملة التركية الأسبوع الماضي بعد خفض المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي رغم صعود التضخم.

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وتشتد الضغوطات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل انهيار العملة التركية كون يدافع عن عملية خفض سعر الفائدة الرئيسي، وقال أردوغان في وقت سابق إن ارتفاع التضخم لن يردعه من خفض الفائدة، معتبرا أن “أسعار الفائدة أم وأب كل الشرور”.

وسجلت الليرة التركية يوم الأربعاء الماضي مستويات تاريخية منخفضة أمام الدولار، بعد قيام البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

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ومنذ بداية العام الجاري 2021 فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، فيما يقترب معدل التضخم في تركيا من مستوى 20% الأمر الذي يؤثر على وصول الأتراك للسلع الأساسية.

وخلال الأسبوع الماضي شهدت اسطنبول وأنقرة احتجاجات مماثلة، حيث طالب المتظاهرون الحكومة التركية بالاستقالة.

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بقلم محمد عبد السند

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