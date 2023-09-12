الليرة التركية تفاقم خسائرها بعد بيانات وتصريحات مهمة

واصلت الليرة التركية تراجعاتها خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الإثنين، بعد صدور بيانات مهمة بشأن الاقتصاد التركي.

وقال البنك المركزي التركي اليوم الإثنين، إن فائض الحساب الجاري للبلاد تحول إلى عجز قدره 5.466 مليار دولار في يوليو/تموز. ويفوق هذا الرقم توقعات محللين بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار دولار.

وكان الحساب الجاري للبلاد قد سجل فائضا قدره 651 مليون دولار في يونيو.

وفي عام 2022، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 48.769 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات رسمية أخرى أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4% في يوليو ، في حين انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.5 نقطة إلى 22.7%.

وانخفض معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ أوائل عام 2021 لكنه ارتفع قليلا في الأشهر الماضية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل مشاركة القوة العاملة في يوليو ارتفع إلى 53.4% من 53% في الشهر السابق.