الليرة التركية تعوض بعض خسائرها .. ومسؤول يؤكد الالتزام بنظام التداول الحر للعملة

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 8.4850 مقابل الدولار من 7.2185 يوم الجمعة

ارتفعت الليرة التركية على نحو جزئي إلى 7.8 مقابل الدولار الأمريكى اليوم الاثنين، بعدما هبطت 15 % إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات المبكرة عقب القرار الصادم للرئيس رجب طيب أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي التركى، بحسب وكالة رويترز.

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 8.4850 مقابل الدولار من 7.2185 يوم الجمعة

وتراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 8.4850 مقابل الدولار من 7.2185 يوم الجمعة، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر حين بلغت مستوى قياسيا خلال الجلسة عند 8.58.

وجرى تداول الليرة التركية عند 7.83، بانخفاض 8% عن يوم الجمعة.

أثار قرار عزل محافظ البنك المركزي التركى مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة

وأثار قرار عزل محافظ البنك المركزي التركى مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوض مصداقية البنك، وهو ما انعكس على سعر الليرة التركية مقابل الدولار.

وزير المالية التركى: تركيا عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة

وفي ظل الفوضى بالسوق، أصدر وزير المالية التركى لطفي علوان بيانا قال فيه إن تركيا عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة وإن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية لتحقيق استقرار في الأسعار.

وقال وزير المالية إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة بعد عزل محافظ البنك المركزي، مما أدى إلى هبوط الليرة التركية لتقترب من مستويات متدنية قياسية.

وزير المالية التركى: السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية

وفي بيان، قال علوان إن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، مضيفا أن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.

تراجعت الليرة التركية 13% في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الإثنين

وتراجعت الليرة التركية 13 % في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الإثنين، لتلامس مستويات نوفمبر، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ أمس الأحد بإقالة محافظ البنك المركزي واستبداله بشخصية تعارض تشديد السياسة النقدية.

وهبطت الليرة التركية إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 1801 بتوقيت جرينتش.

وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.

صعدت الليرة التركية 3% بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس

وصعدت الليرة التركية 3% بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي في عهد المحافظ السابق ناجي إقبال.

لكن أردوغان، وهو أيضا من منتقدي رفع سعر الفائدة، عين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو في الساعات الأولى من صباح الأحد.

اجتمع محافظ البنك المركزي التركي الجديد بالرؤساء التنفيذيين للبنك ظهيرة أمس الأحد

واجتمع محافظ البنك المركزي التركي الجديد بالرؤساء التنفيذيين للبنك ظهيرة أمس الأحد، بعد يوم من تعيينه في تغيير طارئ وصادم للسياسة النقدية في تركيا.

وتركت تطورات يوم السبت المستثمرين في حيرة من أمرهم حيال احتمالية خفض مفاجئ لمعدلات الفائدة، وتصفية جديدة لليرة التركية، وفق مصادر لرويترز.

محافظ البنك المركزى التركى: البنك مستمر في سياسات هادفة لخفض معدل التضخم

في أول التعليقات قال شهاب كاويجي قال إن البنك مستمر في سياسات هادفة لخفض معدل التضخم، والساكن عند أرقام ثنائية الخانة لفترة طالت 4 سنوات ماضية.

في قرار مفاجئ عزل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، بعد 5 أشهر فقط من توليه منصبه، بعد رفع إقبال معدل الفائدة بقوة يوم الخميس، وهو ما لم يرق للرئيس التركي.

للمرة الثالثة في أقل من عامين يعزل أردوغان محافظ البنك المركزي

وللمرة الثالثة في أقل من عامين يعزل أردوغان محافظ البنك المركزي بسبب خلافات حول تيسير الائتمان، وكان إقبال في بداية مسار استعادة ثقة المؤسسات الدولية في أن تركيا هجرت السياسات المثيرة للجدل والتي أودت بالليرة التركية لمستوى قياسي الانخفاض وحولتها للعملة الناشئة الأسوأ أداء.

قال مديرو صناديق محليون: “هذه بداية إثنين أسود وطويل.”

بينما يقول كريستان ماجيو، من تي دي للأوراق المالية، إن الليرة التركية ستفقد بداية 5% من قيمتها، وربما يعقب هذا تراجع ما بين 10% إلى 15% خلال الأيام المقبلة، وفق تصريحات لرويترز.