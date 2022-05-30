الليرة التركية تعمق خسائرها الإثنين رغم أنباء إيجابية

سجلت الليرة التركية انخفاضا في تعاملات اليوم الإثنين، قرب مستويات 16.4 ليرة / دولار بتراجع أقل من 1%، مقابل الإغلاق عند مستويات قرب الـ 16.3 ليرة دولار الجمعة الماضي.

وخلال تعاملات مايو الجاري، هبطت الليرة من مستويات 14.8 ليرة / دولار إلى المستويات الحالية بتراجع تقترب نسبته من 11%، حيث ارتفعت 4 جلسات فقط طيلة تعاملات الشهر.

يبدو أن المستثمرين الأتراك يكثفون من جديد إقتناء الذهب بينما تعاني الليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضي من النزول قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 5 أشهر.

وعقب قرار المركزي التركي نهاية الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير للمرة الخامسة على التوالي، لم تتوقف خسائر الليرة والتي بدات قبل أيام من قرار المركزي،

أنباء إيجابية

ورغم أن تراجعات الليرة تأتي تزامنا وتزايد مخاوف المستثمرين من ارتفاع موجات التضخم في بلاد الأناضول تزامنا مع الزيادة العالمية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسة في شرق أوروبا واستمرار تداعيات جائحة كورونا، إلا أن وزير المالي التركي نور الدين النبطي قال اليوم الإثنين إن المؤشرات الأولية أظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 7% في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا قناعته بأن ارتفاع التضخم مؤقت.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي إلى 70% في أبريل، وتشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعا حتى نهاية العام، وتعد المستويات الحالية هى الاعلى للتضخم في تركيا بأكثر من 20 عاما.

وقال نور الدين النبطي في كلمة ألقاها خلال اجتماع جمعية البنوك، إن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات المحتملة.

الذهب الآن

وفي المقابل من تراجعات الليرة التركية ارتفع الذهب ليوسع مكاسبه خلال تعاملات مايو مقتربا من مكاسب في حدود 100 ليرة للجرام الواحد.

ويرتفع الذهب خلال هذه اللحظات بحوالي 14 ليرة للجرام وصولا إلى مستويات أعل الـ 981 ليرة / للجرام بزيادة بلغت نسبتها 1.5% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.

وارتفع الذهب خلال تعاملات مايو الجاري منذ مستويات قرب الـ 900 ليرة للجرام إلى المستويات الحالية بزيادة في حدود 90 ليرة او ما يعادل 10%.