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الليرة التركية تعاود الهبوط بنسبة 2.5% الخميس متخلية عن معظم مكاسبها في الجلسة السابقة

استقر سعر الليرة عند 13.62 مقابل الدولار في الساعة 0610 بتوقيت جرينتش منخفضة من 13.2890 عند الإغلاق في اليوم السابق.
محمد عبد السند 11:26 ص, الخميس, 13 يناير 22 11:26 ص, الخميس, 13 يناير 22

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تراجع سعر الليرة التركية بنحو 2.5%، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها في اليوم السابق مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر سعر الليرة عند 13.62 مقابل الدولار في الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، منخفضة من 13.2890 عند الإغلاق في اليوم السابق.

وصعدت العملة التركية ينحو 4.7% إلى 13.15% في وقت متأخر أمس الأربعاء.

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وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

تصريحات أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن حكومته مصممة على جعل تركيا في “دوري الأبطال اقتصاديًّا”.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وأوضح أردوغان أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديًّا، وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

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وأضاف أن حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم عديد العراقيل التي اعترضتها خلال فترة تولّيها للسلطة في البلاد.

وأشار إلى أن حكومته أزالت إلى حد كبير، نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الهادفة إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

وتابع قائلًا: “بالطبع نعاني مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضًا مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيًّا من مثيلتها في البلدان الأخرى”.

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ولفت إلى أن أرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مؤكدًا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال فترة وجيزة.

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بقلم محمد عبد السند

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