الليرة التركية تصعد الأربعاء أمام الدولار

ارتفعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.1% وصولا إلى مسستويات قرب 14.56 ليرة دولار

رغم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يحلق الآن قرب أعلى مستوياته خلال عامين، تماسكت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

واستقبلت الليرة التركية الأيام القليلة الماضية عددًا من البيانات والمؤشرات الإيجابية نسبيا والتي تشير إلى مزيد من التحسن في وضع الاقتصاد التركي، ما انعكس نسبيا على تحركات الليرة منذ بداية الأسبوع.

الليرة الآن

وارتفعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.1% وصولا إلى مسستويات قرب 14.56 ليرة دولار، بينما بلغت أقل سعر اليوم عند مستويات 14.598 ليرة / دولار.

ونجحت الليرة التركية على مدار يومين متتاليين في تسجيل ارتفاعات مفابل الدولار الأمريكي، إذ زادت بنسبة 0.56% و0.43% خلال يومي أمس وأول أمس الإثنين.

وإجمالا تتداول الليرة التركية خلال تعاملات الثلاثين يومًا الماضية في نطاق محدود بين مستويات 14.5 ليرة / دولار ومستويات 14.9 ليرة دولار.

وعن تداولات الذهب، فقد ارتفع جرام الذهب التركي بنحو 5 ليرات أو ما يعادل 0.6% وصولا إلى مستويات قرب الـ926 ليرة / جرام، بينما سجل أدنى سعر اليوم قرب الـ920 ليرة / جرام.

الدولار الآن

وارتفع مؤشر الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء طفيفا 0.1% أعلى مستويات الـ100 والتي تعد الأعلى في نحو عامين، وذلك بعدما نجح في تجاوزها ليلة الأمس الثلاثاء.

بينما ارتفع الذهب طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مواصلا ارتفاعات أمس الثلاثاء بفعل بيانات التضخم التاريخية التي سجلتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقفز سعر أوقية الذهب للتسليم الفوري اليوم الأربعاء في حدود 2 دولارأو 0.1% وصولا إلى مستويات 1980 دولار، بينما بلغ أدنى سعر خلال 24 ساعة عند 1966 دولارا.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.2% في مارس، وارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال مارس، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1981 .

وبناء على تلك البيانات، تتزايد حدة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع سعرالفائدة بوتيرة سريعة خلال الاجتماعات القادمة له هذا العام لمواجهة التضخم المرتفع.

وقال عضو البنك الفيدرالي الأمريكي تشارلز إيفانز إنه يؤيد رفع الفائدة إلى ما بين 2.25% و2.50% بنهاية 2022، بينما يرى البعض أن الزيادت قد تصل إلى 3%.