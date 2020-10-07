الليرة التركية تسجل انخفاضًا جديدًا مقابل الدولار

عند 7.8850 ليرة للدولار، بعدما كانت قد أغلقت، أمس، عند 7.8050 ليرة للدولار.

لامست الليرة التركية مستوى منخفضًا جديدًا مقابل الدولار، اليوم، متأثرة ببواعث قلق المستثمرين من عقوبات أمريكية محتملة والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والصراع الدائر في القوقاز، حسبما ذكرت وكالة RT.

وسجلت العملة التركية، خلال تعاملات اليوم، مستوى منخفضًا جديدًا عند 7.8850 ليرة للدولار، بعدما كانت قد أغلقت، أمس، عند 7.8050 ليرة للدولار.

وفقدت العملة 24% من قيمتها، هذا العام، بفعل المخاوف حيال تناقص احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي والتدخلات باهظة التكلفة في سوق الصرف والمشاكل الجيوسياسية.

وتجدد القلق بشأن عقوبات أمريكية محتملة على تركيا، بعد أن نشرت وكالة “بلومبرغ”، أمس الثلاثاء، أن أنقرة ستبدأ قريبًا اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس- 400.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات مع الاتحاد الأوروبي على ما يبدو بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن قرارات قمة الاتحاد في الأسبوع الماضي بخصوص نزاعات، من بينها الحقوق البحرية في شرق البحر المتوسط، لم تكن كافية لحل الخلافات.