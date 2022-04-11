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الليرة التركية تسجل ارتفاعًا محدودًا اليوم الإثنين

سجلت الليرة ارتفاعا هامشيا من تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 14.7358 ليرة/ دولار.
محمد عبد السند 12:22 م, الأثنين, 11 أبريل 22 12:22 م, الأثنين, 11 أبريل 22

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تحولت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين على استحياء نحو المنطقة الخضراء بعد تراجعات محدودة في التعاملات المبكرة اليوم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وسجلت الليرة ارتفاعا هامشيا من تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 14.7358 ليرة/ دولار.

وتتداول الليرة في نطاق ضيق منذ منتصف مارس الماضي بين مستويات 14.5 ليرة/ دولار و14.9 ليرة / دولار، ولم تهبط دون مستويات الـ 15 ليرة / دولار سوى فترة وجيزة في الـ11 من مارس الماضي.

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جاء الارتفاع المحدود لليرة التركية عقب الإعلان عن بيانات معدل البطالة الشهرية خلال فبراير الماضي 2022، والإفصاح عن بيانات الحساب الجاري والتي جاءت أفضل من التوقعات.

وفي المقابل من الارتفاعات الطفيفة لليرة يتراجع الذهب في التداولات التركية في حدود 0.2% نزولا إلى مستويات قرب الـ 920 ليرة للجرام خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الاثنين.

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وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي عن تسجيل عجز في بيانات الحساب الجاري والتي جاءت أقل من التوقعات حيث سجل عجزًا بقيمة 5.15 مليار مقابل توقعات بتسجيل عجز بقيمة 5.5 مليار.

وينخفض عجز الحساب الجاري خلال فبراير بحوالي ملياري ليرة عن العجز المسجل في شهر يناير 2020 والذي بلغ حوالي 7.11 مليار ليرة.

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وعن بيانات البطالة فقد جاءت إيجابية، حيث كشف مركز الإحصاء التركي منذ قليل عن انخفاض معدل البطالة في بلاد الأناضول إلى 10.7% مقابل 11.4 %.

وتعد نسبة البطالة في فبراير 2022 هي الأدنى منذ أغسطس 2021 حينما سجلت البطالة 10.6% قبل أن تقفز في الشهر التالي إلى 12% خلال سبتمبر وأكتوبر 2021.

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بقلم محمد عبد السند

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