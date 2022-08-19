الليرة التركية تستقر الجمعة بعد تراجعها مع صدمة سعر الفائدة

استقر سعر الليرة التركية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن اقتربت من مستويات متدنية قياسية في الجلسة السابقة، إذ صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة إلى 13%، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، استقرت العملة عند 18.1، دون تغير تقريبا عن إغلاق أمس الخميس عندما وصلت لفترة وجيزة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر الماضي، بعد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قائلا إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 % واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.