الليرة التركية تستجيب لضغط الدولار وتهبط الإثنين لأقل مستوى منذ 6 أشهر

تعرضت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين لضغط حاد من الدولار الأمريكي الي يتداول قرب أعلى مستوياته في 20 عاما، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وسجلت الليرة التركية منذ قليل مستويات تتجاوز الـ 15 ليرة / دولار والتي تعد الأدنى منذ الهبوط التاريخي في ديسمبر الماضي 2021.

الليرة الآن

وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 0.5% نزولًا إلى مستويات 15.0325 ليرة / دولار، وتعد المستويات الحالية الأدنى منذ 20 ديسمبر الماضي حينما سقطت الليرة أدنى مستوى على الإطلاق أعلى الـ 18 ليرة / دولار.

وأدت ارتفاعات مؤشر الدولار الأمريكي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إلى اتساع خسائر الليرة حيث أصدر الفيدرالي قراره الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

الذهب الآن

وفي المقابل انخفضت العقود الفورية للذهب بالليرة التركية في حدود 1% نزولا إلى مستويات 27,926.41 ليرة للأوقية بخسائر بلغت حوالي 242 ليرة.

تزامن ذلك مع نزول سعر أوقية الذهب في السوق العالمية بأكثر من 1.3% نزولًا إلى مستويات دون الـ 1860 دولار بخسائر تجاوزت الـ 25 دولار للأوقية.

وفي المقابل يتداول مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية قرب أعلى مستوياته في 20 عامًا بالقرب من مستويات 104 نقطة بارتفاع في حدود 0.2%.