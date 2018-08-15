الليرة التركية ترتفع بعد تعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار

رويترزأبلغ مصدر حكومي تركي، رويترز، اليوم الأربعاء، أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك، وفي أعقاب الإعلان، ارتفعت العملة التركية لوقت قصير إلى 5.8699 ليرة مقابل الدولار، من 6.04 ليرة، وتراجعت إلى 6.0300 ليرة مقابل العملة الأمريكية.وتم الإع

رويترز

أبلغ مصدر حكومي تركي، رويترز، اليوم الأربعاء، أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك، وفي أعقاب الإعلان، ارتفعت العملة التركية لوقت قصير إلى 5.8699 ليرة مقابل الدولار، من 6.04 ليرة، وتراجعت إلى 6.0300 ليرة مقابل العملة الأمريكية.

وتم الإعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، وتعاني تركيا من انهيار في قيمة عملتها الليرة، وسط توترات مع الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل القلق من تنامي تأثير أردوغان على الاقتصاد، ودعوته المتكررة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وتعافت الليرة 6% بعدما قلص البنك المركزي السيولة بالعملة المحلية في السوق، ما رفع أسعار الفائدة فعليًا وقدم دعمًا لليرة.

والعلاقات جيدة بين تركيا وقطر، حيث وقفت أنقرة إلى جانب الدوحة بعدما قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والنقل معها العام الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وأشاد متحدث باسم أردوغان بالعلاقات القطرية-التركية، وفي تدوينة على تويتر قال إبراهيم كالين على تويتر ”العوامل الأساسية للاقتصاد التركي متينة، وستخرج تركيا أكثر قوة من هذه العملية“.