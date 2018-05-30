الليرة التركية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين

رويترزسجلت الليرة التركية أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، اليوم الأربعاء، وساعدت إجراءات عاجلة اتخذها البنك المركزي ومسؤولون كبار في تخفيف بعض المخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.وتتجه الليرة إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 9 سنوات بعد تراجعها الأسبوع الماضي، على نحو ا

رويترز

سجلت الليرة التركية أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، اليوم الأربعاء، وساعدت إجراءات عاجلة اتخذها البنك المركزي ومسؤولون كبار في تخفيف بعض المخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتتجه الليرة إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 9 سنوات بعد تراجعها الأسبوع الماضي، على نحو اضطر البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية خلال اجتماع طارئ.

وأعلن البنك خططا للانتقال إلى سعر فائدة موحد، وهو إجراء طالب المستثمرون به طويلا.

وبلغت العملة التركية 4.4560 ليرة للدولار بارتفاع 2%مسجلة مستوى لا يبعد كثيرًا عن الأعلى منذ 18 مايو.

وهبطت الليرة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي عند 4.9290 ليرة للدولار، ما دفع إلى الإجراء العاجل الذي اتخذه البنك المركزي.