الليرة التركية تخسر 13% من قيمتها أمام الدولار.. ثمن إقالة محافظ المركزي

تراجعت الليرة التركية 13% في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي واستبداله بشخصية تعارض تشديد السياسة النقدية.

ووفق رويترز، هبطت الليرة إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 1801 بتوقيت جرينتش.

وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.

وصعدت العملة 3% بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي في عهد المحافظ السابق ناجي إقبال.

لكن أردوغان، وهو أيضا من منتقدي رفع سعر الفائدة، عين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وهذه ثالث مرة يقيل فيها أردوغان-الذي دعا مرارًا إلى خفض أسعار الفائدة-محافظ البنك المركزي منذ يوليو 2019 ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن تيموثي آش المحلل لدى “بلو باي أسيت” قوله: “هذا قرار غبي حقًا من جانب أردوغان وستعبر الأسواق عن آرائها يوم الإثنين، ومن المرجح أن يكون رد فعل قبيحًا”.

وكان إقبال قد تولي منصبه قبل أقل من 5 أشهر وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19%، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير، وحظى بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.