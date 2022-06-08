الليرة التركية تتراجع مجددا الأربعاء وتهبط 22% هذا العام

تراجع سعر الليرة التركية 0.9 % مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل خسائرها إلى 22 % هذا العام بعد مخاوف حيال تضخم جامح بسبب تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة عند 16.93 مقابل الدولار، مقارنة مع 16.765 عند الإغلاق يوم الثلاثاء، لتتراجع نحو مستوى منخفض قياسي سجلته في 20 ديسمبر الماضي.

وفقدت العملة التركية حوالي 22 % من قيمتها هذا العام حتى الآن بعد سلسلة من التخفيضات غير المعتادة في أسعار الفائدة.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال أردوعان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتراجعت الليرة بنسبة 44 % العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية بسبب مخاوف إزاء السياسة الاقتصادية والنقدية في عهد أردوغان.

وأظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز جلوبال أن مبادلات الائتمان التركية لأجل خمس سنوات في حالة التخلف عن السداد أغلقت فوق 730 نقطة أساس، عند مستويات لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

تصريحات أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الأول الإثنين إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مهونا من شأن تضخم يزيد على 70 بالمئة معتبرا أنه أحد عدة مشاكل يعاني منها الاقتصاد.

وأكد اردوغان تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة، ووعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.

ودفعت كلمة أردوغان الليرة التركية للانخفاض بأكثر من 1% إلى 16.6 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي.