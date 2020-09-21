الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد

هوت الليرة التركية بنحو 22 في المئة أمام الدولار الأمريكي، منذ بداية العام الحالي

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد ولامست 7.6 مقابل الدولار، الاثنين، مع تنامي التوقعات بأن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي، مستقرا هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته سبوتنيك الروسية.

وأوضحت أن محللين، تحدثوا إلى وكالة “رويترز”، من بينهم محللو “غولدمان ساكس”، قالوا إن المركزي التركي سيقرر على الأرجح في اجتماعه المقرر يوم الخميس، رفع سعر الفائدة/ لما يسمى بنافذة السيولة المتأخرة البالغ حاليا 11.25% وهو من أعلى معدلات أسعار الفائدة التي يحددها.

وقد يحمي ذلك الليرة من مزيد من الانخفاض الحاد، بحسب المصادر.

وهوت الليرة التركية بنحو 22 في المئة أمام الدولار الأمريكي، منذ بداية العام الحالي، وفقدت نحو نصف قيمتها منذ نهاية 2017.

لكن المحللين وفق سبوتنيك يقولون إن الخطوة لن تكون سوى تأجيل، لرفع رسمي لسعر الفائدة الرئيسي القابع عند 8.25 في المئة منذ مايو.