الليرة التركية تتحرك في نطاق محدود وتنخفض الإثنين تزامنا مع بيانات التضخم

تحرك سعر الليرة التركية في نطاق محدود حيث نجحت في الحفاظ على تماسكها قرب مستويات الـ 14.7 ليرة / دولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتنخفض الليرة التركية انخفاضا طفيفا في حدود 0.12% عند مستويات 14.707 ليرة دولار، وتتأرجح اليوم بين 14.71 ليرة دولار و 14.68 ليرة / دولار.

تضخم قياسي

انخفاض الليرة يتزامن مع صدور بيانات التضخم التركية اليوم الإثنين والتي بلغت أعلى مستوياتها فيما يزيد عن 20 عام ويزيد حيث قفزت إلى 61.14% خلال مارس.

فقد كشف مركز الإحصاء التركي اليوم الإثنين عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد (مؤشر أسعار المستهلكين – سنويًا/مارس) لتصل إلى 61.14 بأقل من التوقعات عند 61.6% بينما سجلت في فبراير 54.44%.

وعلى صعيد شهري فقد سجل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين شهريا /مارس) 5.46% مقابل توقعات أن يسجل 5.77% بينما سجلت القراءة السابقة في فبراير 4.81%.

وارتفعت مؤشر أسعار المنتجين سنوي خلال مارس إلى 114.97% مقابل القراءة السابقة 105.01%، بينما سجل مؤشر أسعار المتتجين على أساس شهري زيادة بنسبة 9.19% مقابل 7.22% في فبراير.

الذهب



وعن تداولات الذهب في السوق التركية، يتداول الذهب اليوم الإثنين بين مستويات 905 ليرة للجرام و 914 ليرة / للجرام في نطاق محدود.

وخلال هذه اللحظات ارتفع جرام الذهب في التداول التركية في حدود 0.6% وصولا إلى قرب مستويات الـ 914 ليرة / جرام.