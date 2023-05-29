الليرة التركية تتأرجح قرب مستويات متدنية قياسية مع فوز أردوغان

سجل سعر الليرة التركية تأرجحا بالقرب من مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار مع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية ليدخل حكمه الذي ينزع إلى السلطوية على نحو متزايد عقدا ثالثا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجلت العملة التركية 20.05 ليرة للدولار في ساعات التداول بالسوق الآسيوية، بالقرب من المستوى المتدني القياسي والذي بلغته يوم الجمعة عند 20.06 ليرة للدولار.

وهبطت الليرة أكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام، كما خسرت أكثر من 90 % من قيمتها خلال عقد حتى الآن مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.

وفاز أردوغان على الرغم من سنوات الاضطرابات الاقتصادية التي يلقي منتقدوه باللوم فيها على السياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس والتي تعهدت المعارضة في حملتها الانتخابية بإلغائها.

وفي خطاب بمناسبة الفوز أقر أردوغان بأن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا لكنه قال إنه سيتراجع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.5 % من 19 % قبل عامين.

وأبدى المحللون حذرا في توقعاتهم لمقدار التغيير الاقتصادي الذي ستعلنه حكومة أردوغان الجديدة.

وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة تينيو للخدمات الاستشارية في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “من غير المرجح أن يتبنى أردوغان نهجا اقتصاديا غير تقليدي تماما”.

وأضاف “مع ذلك، من الممكن اعتماد بعض التعديلات على النهج الحالي غير التقليدي بهدف كسب الوقت قبل الانتخابات المحلية في مارس 2024”.