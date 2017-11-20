الليثي للسيارات تفتتح أحدث فروعها بالجيزة.. نهاية العام

عبد السلام: الفرع الجديد يسام فى زيادة مبيعات الشركة بنسبة 50% أحمد عوض تعتزم شركة الليثى للاستيراد وتصدير السيارات، الموزع المعتمد لهوندا ورينو، افتتاح أحدث فروعها بمحافظة الجيزة، نهاية العام الحالي، وفقًا لما أكده تامر عبد السلام، مدير عام الشركة. وأوضح، فى تصريحات

عبد السلام: الفرع الجديد يسام فى زيادة مبيعات الشركة بنسبة 50%









أحمد عوض

تعتزم شركة الليثى للاستيراد وتصدير السيارات، الموزع المعتمد لهوندا ورينو، افتتاح أحدث فروعها بمحافظة الجيزة، نهاية العام الحالي، وفقًا لما أكده تامر عبد السلام، مدير عام الشركة.

وأوضح، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن شركته تقوم حاليًّا بوضع التجهيزات النهائية الخاصة بالفرع الجديد المُقام على مساحة 700 متر مربع، متوقعًا أن تصل حجم استثماره إلى 3 ملايين جنيه.

وتوقع عبد السلام زيادة حجم مبيعات شركته بنسبة تصل إلى 50%، تزامنًا مع افتتاح فرع الجيزة الجديد، موضحًا أن فروع البيع بالمحافظات تسهم فى جذب شرائح كبيرة من العملاء.

وأشار إلى أن “الليثى للاستيراد وتصدير السيارات” تمتلك حاليًّا 3 فروع بمختلف المحافظات موزعة فى مدن القاهرة والمنصورة والزقازيق.