الليثى ينهار فى رامز تحت الأرض

أحمد الدسوقى استضاف الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز تحت الأرض"، الفنان محمود الليثى، الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.وظهر الليثى مع الإعلامى اللبنانى نيشان، فى واحة نيشان قبل أن ينطلق لتصوير برومو الحلقة.وبعد انطلاق السيارة فى الرمال صرخ الليثى، مطالبًا السائق بالتوقف إلا أن طلبه قوب

أحمد الدسوقى

استضاف الفنان رامز جلال، فى برنامجه “رامز تحت الأرض”، الفنان محمود الليثى، الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.

وظهر الليثى مع الإعلامى اللبنانى نيشان، فى واحة نيشان قبل أن ينطلق لتصوير برومو الحلقة.

وبعد انطلاق السيارة فى الرمال صرخ الليثى، مطالبًا السائق بالتوقف إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وانهار الليثى بعد ظهور سحلية رامز، وظل يصرخ حتى كشف رامز عن وجهه، وقال له: “مينفعش كده والله كنت هموت”.

واعتدى الليثى على رامز بشكل مبرح قبل أن يصالحه، وتمنى أن يكون المنتج أحمد السبكى أو الفنانة بوسى مكانه فى هذا المقلب.