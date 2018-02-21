الليثى يتنافس على رئاسة شعبة مدنى فى نقابة المهندسين‎

محمود جمال يتنافس الدكتور حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل للاتصالات، على منصب رئيس شعبة مدنى فى انتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 2 مارس المقبل ضمن قائمة الاستقلال الموحدة التى يترأسها المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين.…

محمود جمال

يتنافس الدكتور حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل للاتصالات، على منصب رئيس شعبة مدنى فى انتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 2 مارس المقبل ضمن قائمة الاستقلال الموحدة التى يترأسها المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين.

ويتبنى الليثى برنامجا مكونا من عدة محاور على رأسها الارتقاء بحياة أبناء المهنة وعائلاتهم من خلال زيادة الدخول والمعاشات وزيادة عدد النوادى ووحدات الإسكان والرحلات والتأمين الصحى، بالإضافة إلى التدريب والتعليم المستمر.

إلى جانب المساهمة فى خدمة الوطن كاستشارى أول للدولة ومؤسساتها فى كل المشروعات القومية وتقديم المشورة والرأي في كل المشاكل الهندسية من حوادث كبرى أو انهيارات أو كوارث طبيعية، وتطوير النقابة وإعادة هيكلتها.

وأخيرا ربط النقابة العامة بكل مهندسي مصر والتواصل معهم والتعبير عنهم وحل مشاكلهم ومظالمهم وإقامة علاقات التعاون مع جميع المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية وعلاقات للتعاون الدولي مع الدول العربية والإفريقية والاتحاد الأوروبى.