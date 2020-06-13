«اللويدز للتأمين» فى لندن تدرس التحول الكامل إلى الاكتتاب الرقمى

صناعة التأمين قادرة على دعم العملاء عن بعد

تدرس شركة اللويدز للتأمين فى لندن فتح باب التحول الرقمى بالكامل لعمليات الاكتتاب التأمينى خلال الفترة المقبلة وقالت إنيفر ريجبى، رئيس العمليات بشركة اللويدز للتأمين إن السوق تجهّز لإصدار تقرير، مطلع يوليو المقبل، به تحديثات أكثر تفصيلًا عن مستقبل اللويدز.

إغلاق مكاتب اللويدز بسبب تفشي فيروس كورونا

ولفتت إلى أن اللويدز للتأمين فى لندن تدرس دمج الحد الأدنى للاكتتاب مع بعض العناصر على الإنترنت.

وأشارت إلى أن شركة اللويدز أغلقت “غرفة الاكتتاب” في برجها بلندن 19 مارس الماضى بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت إنها لن تعيد فتحها قبل أغسطس، وهو أول إغلاق للتداول المادي في سوق التأمين التجاري على مدار 330 عامًا.

وأوضحت أن إغلاق مكاتب الاكتتاب للويدز، المملوءة عادة بالوسطاء وشركات التأمين أصبحت متصلة بالإنترنت بالكامل للمرة الأولى، مما قد يفتح الطريق أمام عملياته لتصبح رقمية على أساس أكثر ديمومة.

العمل بسلاسة من خلال الأنظمة الإلكترونية المختلفة

وأكد عدد من وكلاء التأمين والوسطاء أن السوق، التي توظف ما يقرب من 50 ألف شخص، تعمل بسلاسة مع زيادة استخدام الأنظمة الإلكترونية القائمة، وهم ليسوا في عجلة من أمرهم للعودة إلى المكاتب مرة أخرى.

وتابعت رئيس العمليات أن السوق تخطط لتجربة الجمع بين أفضل ميزات غرفة الاكتتاب المادية مع غرفة افتراضية متاحة للزيارة، بغضّ النظر عن أى مكانت أنت فى العالم.

وأكدت أن الخطة قيد التطوير كجزء من مستقبل السوق في برنامج Lloyd’s للتحول إلى الاكتتاب الرقمى، على الرغم من أن القائمين على اللويدز قد قالوا سابقًا إنه سيكون هناك دائمًا مكان لأرضية الاكتتاب المادية من خلال المكاتب والتلاحم مع الأشخاص.

صناعة التأمين أثبتت قدرتها على الخدمة عن بُعد

وقال جون تورنر، الرئيس التنفيذي لقطاع الوساطة في شركة غالاغر، إحدى كبرى شركات الوساطة بالعالم، إن صناعة التأمين أثبتت أنها قادرة تمامًا على دعم العملاء عن بُعد من خلال خدمة شبه طبيعية.

وفقًا لتقديرات جائحة كورونا التى أصدرتها مؤسسة اللويدز الإنجليزية، والتى قدرت التكلفة الإجمالية لصناعة إعادة التأمين بـ203 مليار دولار.

كانت مؤسسة مورجان ستانلى قد أشارت إلى أن اللويدز الإنجليزية لديها خسارة فى الاكتتاب البالغة قيمتها 107 مليارات دولار مع توقعات بخسارة 96 مليار دولار أخرى من انخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية.