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اللون الأخضر يكسو مؤشرات التأمين رغم كورونا ( جراف)

في 2020 .. وتأثيرات طفيفة علي حقوق المساهمين
ماهر أبو الفضل 12:26 ص, الخميس, 4 مارس 21 12:26 ص, الخميس, 4 مارس 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

أنهت سوق التأمين المصرية، عام 2020 ، علي إرتفاع جماعي في مؤشراتها، ليكسو اللون الأخضر شاشتها، رغم جائحة كورونا ، وتأثيراتها السلبية التي ألمت بالإقتصاد العالمي والمحلي، بتنوع أنشطته وتعدد قطاعاته.

40.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين في 2020

ووفقًا للبيانات الرسمية التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت شركات التأمين المصرية، في زيادة إجمالي أقساطها- والتي تتضمن الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين- لتصل الي 40.1 مليار جنيه، بنهاية 2020، مقابل 35.1 مليار جنيه، في العام السابق 2019، بزيادة تصل الي 5 مليارات جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 14.2%.

600 مليون جنيه زيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة

في السياق ذاته، إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، بنسبة 3.3% في نهاية 2020، لتصل الي 18.9 مليار جنيه، مقابل 18.3 مليار جنيه، تم سدادها في العام السابق، بزيادة تصل الي 600 مليون جنيه.

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ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.

فائض النشاط التأميني ينمو 25%

من ناحية أخري، إرتفع فائض النشاط التأميني– والذي يضم فائض الإكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- ليصل الي 6 مليار جنيه، بنهاية 2020، مقابل 4.8 مليار جنيه، في 2019، بزيادة تصل الي 1.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو 25%.

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حقوق حملة الوثائق تتجاوز 77 مليار جنيه

وشهد مؤشر حقوق حملة الوثائق، نموًا بلغت نسبته 12% بنهاية 2020، ليصل الي 77.2 مليار جنيه، مقابل 69 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تصل إلي 8.2 مليار جنيه، فيما نما مؤشر الاستثمارات بنسبة 5.7% ليصل الي 107.8 مليار جنيه، مقابل 102 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، بزيادة بلغت 5.8 مليار جنيه.

وكسر مؤشر صافي الأصول، حاجز الـ 128.6 مليار جنيه، في نهاية 2020، مقابل 118.2 مليار جنيه، في 2019، بيزادة تصل الي 10.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت8.8%، فيما تراجع حقوق المساهمين ليصل الي 33.4 مليار جنيه، مقابل 34.9 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة 2020 و2019 علي التوالي، بنسبة إنخفاض تصل الي 4.3%.

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الجراف التالي، يوضح أبرز مؤشرات سوق التامين، في نهاية 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019.

الجراف التالي، يوضح نسب النمو والتراجع في مؤشرات سوق التامين، نهاية 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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