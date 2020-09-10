«اللوز فتح».. وزير قطاع الأعمال يعلن موعد جني القطن قصير التيلة

تطوير 6 محالج أخرى 3 نهاية العام الجاري و3 في العام المقبل

كتب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ملخصا لجولة تفقدية قام بها في مزرعة شرق العوينات التابعة للشركة الوطنية والتي يتم فيها تجربة زراعة القطن قصير التيلة للمرة الأولي في مصر، وذلك علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وزير قطاع الأعمال يزف بشري عبر «فيس بوك»

وزير قطاع الأعمالفي مزرعة شرق العوينات

وقال الوزير خلال جولة تفقدية أخيرة صباح أمس الخميس، “في مزرعة شرق العوينات التابعة للشركة الوطنية التي تنفذ تجربة زراعة القطن قصير التيلة تحت إشراف شركة اولام الدولية ووزارة قطاع الأعمال العام وبالتنسيق مع وزارة الزراعة”.

وأضاف الوزير: “أغلبية اللوز تفتح، ناقص رشة ونجني قبل آخر سبتمبر بإذن الله، ألف شكر لرجال الشركة الوطنية”.

واستكمل: “بالمناسبة المزرعة في قلب الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا والسودان على مساحة 180 ألف فدان وتأسست عام 1995 بجد حاجة تفرح”.

تقييم التجربة

وكان وزير قطاع الأعمال قد أعلن في وقت سابق عن قيام الوزارة بتجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة على مساحة 250 فدانا في شرق العوينات بطريقة مميكنة في الزراعة والري والجني، وذلك تحت إشراف وزارة الزراعة، وباستخدام بذور عالية الإنتاجية ما بين 12- 14 قنطارا للفدان.

وهذه المساحة ضعف متوسط إنتاجية فدان القطن طويل التيلة، على أن يتم تقييم هذه التجربة في أكتوبر المقبل، والتي ستمثل بنجاحها تخفيضًا في تكلفة أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح الوزير في بيان صحفي منذ أسابيع أنه تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تطوير 6 محالج أخرى 3 نهاية العام الجاري و3 في العام المقبل ليكون لدينا 7 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج جميع محصول القطن المصري بجودة عالية دون شوائب، بهدف استعادة عرش القطن المصري ومكانته المتميزة عالميا.

كما يجري تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج للتواكب من الماكينات والمعدات الجديدة التي تم التعاقد على توريدها من قبل كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة.

وذلك يضمن توفير مادة خام عالية الجودة لتمكين القطاع الخاص من زيادة صادراته من الملابس الجاهزة والمنسوجات.