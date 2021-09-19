استثمار

«اللوتس للملابس»: نتحمل 9 دولارات لشحن منتج قيمته 11 دولارا

جنون فى أسعار النولون
أحمد عاشور 9:38 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21 9:38 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

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قال حسام جبر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد، إن الظروف الحالية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا تسببت فى رفع أسعار النولون البحرى والجوى بشكل غير مسبوق، مضيفا أنه فى بعض الأوقات كانت تكلفة شحن تصدير قطعة من منتج واحد 9 دولارات فى حين أن سعره النهائى 11 دولارا.

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جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش افتتاح معرض «صنع فى بورسعيد» الذى افتتحه وزيرا «المالية» و«التجارة والصناعة» أمس الأول الجمعة.

وأضاف جبر أن شركته استثمرت ما يقرب من 50 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد للمنسوجات، للوفاء باحتياجات مصانع الملابس التابعة للمجموعة بالمنطقة الحرة فى بورسعيد.

وأكد أن المصنع ستسهم فى توفير أكثر من شهرين فى الدورة الإنتاجية لمصانع الملابس، حيث سيتم التوريد بشكل مباشر من السوق المحلية بدلا من انتظار قدومها من الخارج.

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وذكر أن حجم صادرات مصانع المجموعة يقدر بحوالى 120 مليون دولار سنويا، ولكن تلك القيمة تراجعت بنسبة %50 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا التى بدأت تتلاشى آثارها تدريجيا.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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