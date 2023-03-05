اللوبيا والفلفل الأسود البرازيلي ينافسان البلدي والفيتنامي بمحال العطارة.. تعرف على الأسعار

بدأت محال العطارة في السوق المحلية طرح اللوبيا والفلفل الأسود البرازيلي واللذين أصبحا ينافسان مثيلهما البلدية والفيتنامي والتي تباع في السوق المصرية.

وقال مصطفي الشيخ عضو شعبة العطارة في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ”المال”، إن سعر اللوبيا البرازيلي زنة كيلو جرام يبلغ 36 جنيهًا، والنوع البلدي بسعر 40 جنيهًا.

وأضاف عضو شعبة العطارة أن سعر كيلو الفلفل الأسود البرازيلي في الجملة يبلغ كيلو 140 جنيهًا ويتميز بحجم الحبة إضافة لخلوه من الشوائب، بينما كيلو الفلفل الأسود الفيتنامي أقل منه بنحو 10 جنيهات في السعر ويباع جملة بـ130 جنيهًا.

فلفل أسود برازيلي

بينما أوضح أحمد عامر تاجر عطارة تجزئة لـ “المال”، أن سعر كيلو اللوبيا البرازيلي للمستهلك يتراوح من 40 إلي 45 جنيهًا، بينما اللوبيا البلدي تتراوح من 45 إلي 52 جنيهًا.

وقال عامر إن سعر كيلو الفلفل الأسود البرازيلي للمستهلك يتراوح من 160 إلى 180 جنيهًا حسب الحجم والنقاوة، بينما الفلفل الأسود الفيتنامي من 145 إلي 160 جنيهًا.