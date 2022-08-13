اللواء هشام آمنة: الرئيس السيسي لديه اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة والذي اختيار وزيرا للتنمية المحلية في وقت سابق السبت، على أهمية المبادرات الداعمة للمرأة ولذوي الهمم وخاصةً المبادرات التي تستهدف تنمية وبناء قدراتهم، مؤكداً على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية غير المسبوق بذوي الهمم بهدف تنمية مهارتهم وتأهيلهم فى شتى المجالات ودمجهم فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير/ هارجيت ساجان – وزير التنمية الدولية والوزير المسئول عن الوكالة الكندية للتنمية الإقتصادية بمنطقة المحيط الهادي والوفد المرافق له، للمحافظة، حيث عقدت بقصر ثقافة دمنهور مناقشة تفاعلية من المستفيدات من مشروع “رابحة” أستعرضن خلالها البرامج التدريبة والتأهيلية التي قاموا بتنفيذها برعاية المشروع، وكذا التسهيلات المقدمة وفرص العمل التي حصلن عليها، هذا بالإضافة إلى إستعراض المشروعات المخطط لتنفيذها فى مجالات متنوعة مثل الزراعة وتصميم التطبيقات الإلكترونية، مشروع إقامة مكتبة أدوات مدرسية، تحرير الكتب العلمية ونشاط طهي الأكلات الشعبية.

كما تفقد معرض لمنتجات من برامج التمكين الإقتصادي للمرأة.هذا وأكد اللواء المحافظ على الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة مع العديد من المؤسسات الخدمية والخيرية بالتنسيق مع المجلس الإستشاري لشؤون ذوي الإعاقة لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة.

وعبر محافظ البحيرة عن سعادته بجهود مشروع التمكين الإقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الممول من كندا “رابحة” والذي ساهم فى إتاحة العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية لسوق العمل وإقامة المشروعات المختلفة.

وفى كلمته عبر الوزير/ هارجيت ساجان، عن إعتزازه بالتاريخ والحضارة المصرية، وأشاد بالمستوى المميز للبرامج التدريبية المقدمة من مشروع “رابحة”، وكذا البرامج التي قدمتها الحكومة المصرية لتمكين ذوي الهمم والمرأة فى تولي المناصب القيادية والتنفيذية، وقد أكد على أهمية مثل هذه المبادرات والبرامج فى تطوير قدر الدولة وريادة الأعمال وما تعكسه من تنمية حقيقية ومستدامة.

وأضاف أن العالم ينظر لمصر وهى تخوض تجربة فريدة ومميزة فى تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، حيث نشهد الآن تولي العديد من النماذج فى الحكومة المصرية، بفضل الدعم الكبير من الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، داعياً كل المشاركات فى برامج التدريب إلى تعليم الأخريات ونقل الخبرات لهن للمساهمة فى توسيع رقعة المستفيدات لخدمة النشاطات الإقتصادية والتنموية.

ومن الجدير بالذكر أن المناقشة التفاعلية تمت بحضور، اللواء/ جمال نور الدين – محافظ كفر الشيخ، الدكتورة/ نهال بلبع – نائب المحافظ، أ/ عمرو البشبيشي – نائب محافظ كفر الشيخ، وسعادة السفير الكندي/ لويس دوما، الدكتور/ عبد الحكيم الواير – المدير العام المسـاعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، السيدة/ جيلان المسيري – نائبة الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيد/ نصر الدين حاج أمين – الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة، السيد/ محمد يعقوب – نائب الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة، وأعضاء من هيئة الأمم المتحدة، وعدد من المسئولين.

وفي وقت سابق أقر مجلس النواب اختيارات ترشيحات التعديل الوزاري الجديد والذي يشمل تعيين اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.