اللواء ناصر سالم: قناة السويس لا بديل عنها وتشغيل تل أبيب الخط البري غير مؤثر

أكد الخبير اللواء نصر سالم أن قناة السويس لا بديل عنها ، مشيرا إلى أن تشغيل تل أبيب الخط البري غير مؤثر .

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وردا على سؤال الحديدي بشأن إمكانية إغلاق الحوثيين باب المندب، أجاب : “حجم القوات الخاصة بالتأمين الموجودة في مضيق باب المندب تكفي لتأمينه كلية وتصرفات الحوثيين هي بمثابة إثارة قلاقل فقط حيث لم يقدموا على تدمير أحد الناقلات أو تدميرها فقط تهديد”.



وأضاف أن “شركات التأمين تقلقها هذه التصرفات”.

وحول تأثير ذلك على قناة السويس أجاب: “الاستمرار لمدة عام قد يؤثر لكن في توقعاتي لن يستمر مايحدث طويلاً وإلا كل التحالفات البحرية الكبيرة للتأمين المتواجدة لن يكون لها فائدة وحتى الآن لم يحدث تدخل”.

وأكد أن التحالفات الموجودة في المنطقة الثلاث كافية لتأمين حركة الملاحة من البحر الاحمر ومروراً ببحر العرب ونهاية بمنطقة مضيق باب المندب لأن كل تحالف من الثلاث مسؤول عن تأمين بقعة جغرافية بعينها، موضحا أنه في ضوء هذه التوترات والضغوطات في المنطقة أعتقد أنه لا يطول الأمر كثيراً.



وعن إعلان إسرائيل للتشغيل التجريبي لخط النقل البري الذي يمر بين موانيء السعودية والامارات وااسرائيل والاردن قال : “عندما يكون هناك مركب تحمل 26 ألف حاوية وزن الحاوية من 25-50 طنا هل يمكن لمرفق بري أو قطارات أن تنقل مركب واحدة تحمل في جعبتها 26 ألف حاوية بإجمالي مليون طن؟

وأكد أن “قناة السويس لابديل لها على الاطلاق لايمكن الاستغناء عنها وأي طرق أخرى سواء الطريق الهندي الذي قدم في مؤتمر العشرين لن يغني عن قناة السويس والتاريخ يتحدث عن ذلك”.

وأشار إلى أن ” قناة السويس لاغنى عنها مع كل التطوير الذي تشهده قناة السويس بالإضافة للقطار السريع من العين السخنة إلى العلمين وهي حلول برية تحل المشاكل أكثر من الخط الذي يفترض أنه سوف يسير عبر الجزيرة العربية حتى خط حيفا .. مصر لديها بدائل برية أكثر فائدة من أي طريق آخر يفكرون فيها جنباً لجنب مع قناة السويس “.