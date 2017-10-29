اللواء كامل الوزير: الهيئة الهندسية تعمل مع مؤسسات وأجهزة الدولة لتحقيق خطة التنمية

الانتهاء من 1338 مشروعًا من إجمالى 2097

تكليف بـ73 طريقا بطول 4063 كيلومترا.. وتنفيذ 271 «كوبرى» ونفقاً

إنشاء 3 مشروعات وسحارة فى سرابيوم لنقل المياه من ترعة السويس غرب القناة

روافع وشبكات رى وطرق لاستصلاح 13680 فدانًا ببئر العبد من إجمالى 400 ألف فدان

إنشاء جامعة الملك سلمان فى 3 مدن بجنوب سيناء خلال عام

10 استثمارات فى العريش.. أهمها الجهاز الوطنى والصالة الرياضية المغطاة

رصف 17 طريقا.. ومطار البردويل الدولى جاهز للعمل

إنجاز %10 من الأعمال الإنشائية لمجلس النواب بـ«العاصمة».. و%20 لـ«الوزراء»

الحى السكنى «آر2» يشمل 23 ألفًا و409 وحدات.. بمساحات تبدأ من 120 مترًا

إنهاء المدينة الرياضية بـ«العاصمة» خلال عام

الإشراف على بناء 6 جامعات دولية.. وإنهاء %25 من المرحلة الأولى لـ«الكندية»

حفر 4 أنفاق دائرية بطول 21 ألفًا و600 متر و14 طريقا بإجمالى 213 كم

إنجاز %45 من مسجد «الفتاح العليم» على 59 فداناً.. و3 أخرى لـ«الشهداء»

تطوير 10 مطارات مدنية وعسكرية على مستوى الجمهورية.. و101 مشروع فى مجال محطات رفع وتحلية المياه

سيناء تمثل %32 من إجمالى مشروعات التنمية بتكلفة 150 مليار جنيه

إنشاء 26 تجمعًا تنمويًا منها 18 سكنيا زراعيا.. و8 لقرى الصيادين ببحيرة البردويل

تنفيذ «مصنع أسمنت العريش» بطاقة إنتاجية 6.9 مليون طن سنويًا

«الهيئة» تنفذ 75 ألفًا و736 وحدة سكنية و2421 بيتا بدويا بمدن رفح والعريش وشرق بورسعيد









أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة حملت على عاتقها الإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة والمؤسسات نحو تحقيق الخطة التنموية المستهدفة فى أسرع وقت بأعلى جودة.



وحاورت «المال» اللواء كامل الوزير، الذى كشف عن أبرز تلك المشروعات ومراحل الإنجاز والتطوير بها.



وإلى نص الحوار:



بدور إبراهيم

المال: كلفت الهيئة الهندسية بتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الشاملة بالدولة لخدمة عدة مجالات، نود بصورة عامة إلقاء الضوء على أبرزها وما تم الانتهاء منه.



الوزير: الهيئة كلفت منذ 30 يونيو 2014 بتنفيذ العديد من مشروعات التنمية الشاملة، وصل عددها إلى 2097 مشروعاً، بتكلفة إجمالية حوالى مليار و185 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 1338 مشروعاً، ويجرى تنفيذ 759، وتتولى الهيئة الأشراف على التنفيذ الذى قيم بايادى وشركات مصرية ولا تقوم الهيئة منفردة فقط بتنفيذ مشروعات تنموية، بل تقوم وزارت الإسكان والنقل والكهرباء والصحة والرى بتنفيذ عدد من المشروعات التى لا تقل أهمية عن المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة.

المال: أولت الدولة اهتماماً ضخما بمشروعات الطرق، وتمثل الهيئة الهندسية أحد الأجهزة التى كلفت بتنفيذ مشروعات ضخمة، نود التعرف على أبرزها.

الوزير: كلفت الهيئة بتنفيذ 73 طريقا بطول 4063 كيلومترا، وتنفذ مشروعات الطرق فى المناطق الجبلية والصحراوية التى يصعب على الشركات العادية الوصول إليها، ومن أهم تلك الطرق هو طريق الإسماعيلية – العوجة، طريق النفق – النقب، طريق شرق بورسعيد – شرم الشيخ، طريق بنى سويف – الزعفرانة، طريق الجلالة – الدائرى الإقليمى، طريق محور المشير أحمد إسماعيل – روض الفرج – الضبعة، طريق شلاتين – سهيل، طريق الواحات الفرافرة، طريق سيوة – جغبوب، وفى مجال الكبارى والأنفاق تم تنفيذ 271 كوبرى ونفق سيارات ومشاة، أهمها كبارى طريق القاهرة – إسكندرية الصحراوى، كبارى محور روض الفرج – الضبعة، كوبرى بنها كوبرى ونفق سعد الشاذلى، كبارى الطريق الدائرى الإقليمى بالكامل، وكبارى الطريق الدائرى الأوسطى، كبارى العاصمة الإدارية الجديدة، كبارى نجع حمادى، نفق التلاتينى، كوبرى الشيخ عيسى بأسوان.

المال: وماذا بالنسبة لمشروعات المطارات ومحطات تحلية المياه؟

الوزير: جارٍ تطوير 10 مطارات مدنية وعسكرية على مستوى الجمهورية، كما أنه تم تنفيذ 101 مشروع فى مجال محطات رفع وتحلية مياه، وهناك مشروعات أخرى تم الانتهاء منها، تتمثل فى تنفيذ 442 جامعة ومدرسة ومعهدًا أزهريًا على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة وترميم 59 دار عبادة بينها كنيسة مارجرجس والكنيسة البطرسية.

المال: أولت الدولة اهتماماً خاصا بتنمية سيناء، نود إلقاء الضوء على أبرز المشروعات؟

الوزير: هناك اهتمام خاص بمحافظات سيناء والقناة، والتى تمثل مساحتها 60 ألف كم أى ما يعادل %6 من مساحة مصر، وسكانها %0.6 من سكان مصر، وتبلغ تكلفة المشروعات التى تنفذها أجهزة الدولة فى سيناء حوالى 150 مليار جنيه، وتمثل حوالى %32 من مشروعات التنمية، بما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتنمية تلك المحافظات، وقد تم إنشاء تجمعات تنموية عبارة عن 26 تجمع تنموى، منهم 18 تجمعا تنمويا سكنيا زراعيا، و8 تجمعات لقرى الصيادين بمنطقة بحيرة البردويل وبالنظر الى المشروعات التى تم إنشاؤها فى مجال الرعاية الصحية فقد تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 13 منشأة طبية بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورمانة وطابا وسانت كاترين وأبو رديس والجفجافة وفى مجال التنمية الصناعية يجرى تنفيذ أكبر مشروع للأسمنت فى مصر “مصنع أسمنت العريش”، بطاقة إنتاجية 6.9 مليون طن سنويًا، وجارٍ تنفيذ مصنع الرخام بالجفجافة “4 خطوط”.

المال: وبالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الإسكان؟

الوزير: الهيئة تنفذ 75 ألفًا و736 وحدة سكنية، بالإضافة 2421 بيت بدوى بمدن رفح والعريش وشرق بورسعيد فضلا عن تنفيذ 52642 وحدة جاهزة للسكن فى مدينة الإسماعيلية الجديدة وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية، فور انتهاء أنفاق شمال الإسماعيلية.

المال: وما المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى بسيناء؟

الوزير: تم تنفيذ 3 مشروعات وإنشاء سحارة فى سرابيوم لنقل المياه من ترعة السويس غرب القناة إلى ترعة سيناء شرق القناة، وجار تنفيذ ترعة سحارة المحسمة لنقل مليون متر مكعب من مياه صرف المحسمة إلى شرق القناة، كما تم تنفيذ روافع وشبكات رى والطرق لاستطلاح مساحة 13680 فدانا ببئر العبد من إجمالى 400 ألف فدان.

المال: هناك اهتمام من قبل الدولة بمحطات تحلية مياه البحر، ما نصيب محافظات سيناء؟

الوزير: يتم تنفيذ 18 محطة تحلية مياه البحر بإجمالى طاقة 250 ألف متر مكعب، كما يتم أيضا تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحى بمدن الشيخ زويد، وبئر العبد، وحسنة، ونخل، تطوير واستكمال خطوط الصرف الصحى لمدينة الطور.

المال: وما أبرز المشروعات التعليمية والرياضية والثقافية؟

الوزير: تم تنفيذ ورفع كفاءة 47 مدرسة وإدارة تعليمية، وسيتم تنفيذ وإنشاء جامعة الملك سلمان، فى 3 مدن بمحافظة جنوب سيناء، فى شرم الشيخ والطور ورأس سدر ومن المقرر الانتهاء من العملية الانشائية خلال عام واحد.

وفى المجال الرياضى والثقافى تم تنفيذ 10 مشروعات أهمها إنشاء الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بالعريش، والصالة الرياضية المغطاة.

المال: وما نصيب محافظات سيناء من مشروعات الطرق؟

الوزير: يتم تنفيذ 17 طريقًا بإجمالى أطوال 1590 كم على 3 مراحل، وتم الانتهاء من عدة مشروعات، منها طريق طابا بطول 28 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 211 كم متر من طريق الإسماعيلية العوجة كما تم الانتهاء من الطريق الأوسطى بشرم الشيخ، وطريق وادى وزير والجدى.

المال: وما تطورات العمل بمطار البردويل الدولى؟

الوزير: تم الانتهاء من مطار البردويل الدولى ومتوقع جاهزيته للافتتاح قريبا، وهو مطار فى وسط سيناء لخدمة جميع المناطق الصناعية سواء مصانع الأسمنت أو محاجر الرخام، أو المناطق الزراعية ومناطق الصيد فى كل أرجاء سيناء.

المال: العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة، ما أبرز المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية به؟

الوزير: كلفت الهيئة فى أول يوليو 2016 بالبدء فى تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تتمثل فى الحى الحكومى والمنطقة السكنية “آر 2” ومطار العاصمة الدولى والمحور الأخضر والمساجد والمدينة الرياضية وكاتدرائية ميلاد المسيح ومبنى هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومى لرعاية المصابين بالإضافة إلى مشروعات الطرق والجامعات والكبارى والأنفاق.

المال: وما الأعمال التى تتم حالياً بالحى الحكومى ومراحل الإنجاز بها؟

الوزير: تبلغ مساحة الحى الحكومى 1133 فدانا وتم التخطيط لتنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل مبنى مجلس نواب ومبنى مجلس الوزراء بالاضافة الى المرحلة الاولى من مقار الوزارات بإجمالى 34 مبنى تسع 29 وزارة، على مساحة 153 فدانا بنسبة بنائية %25 بإجمالى مساحات مبينة فوق الارض وتحتها مليون و683 ألف متر مربع، وبالنسبة لمبنى مجلس النواب فيتكون من بدروم ودور أرضى و8 متكرر بإجمالى 149 ألف متر مربع، وتم إنجاز %10 من الأعمال الإنشائية للمبنى.

كما تم إنجاز %20 من مبنى مجلس الوزراء وتبلغ مساحته 74 ألف متر، ويتكون من بدروم ودور أرضى و3 متكرر، فيما تم إنجاز %15 من إنشاءات المبانى الوزراية وتتيح مساحة بنائية مليونًا و450 ألف متر.

المال: وما إجمالى عدد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بالحى السكنى «آر 2»؟

الوزير: إجمالى عدد الوحدات السكنية بالحى 23 ألفًا و409 وحدات بمساحات مختلفة من 120 -186 متر، كما يشمل 2000 وحدة إدارى وسكنى بمساحة 90 مترا، 2844 فيلا متصلة، 1452 فيلا سكنية منفصلة ومبانى وحضانات ووحدات صحية ونوادى والعمارات نماذج متنوعة وبلغت نسبة التنفيذ فى الفيلات والعمارات حوالى %16، ويبلغ إجمالى مساحة الحى 1069 فدانا المساحة المخصصة للجزء السكنى 544 فدانا وللخدمى 7.2 فدان، وإجمالى مساحة المناطق الخضراء 132 فدانا.

المال: كانت قد أعلنت الهيئة انتهاءها من تنفيذ مطار العاصمة الدولى، فما تفاصيل العمل به؟

الوزير: بالفعل تم الانتهاء من مطار العاصمة وتبلغ مساحة الجزء المدنى منه 3800 فدان، بما يعادل 16 كم، ويتكون من ممر مبرمج ووصلات ربط وصالة ركاب تستوعب 300 راكب فى الساعة، كما يضم مسجدا و48 مبنى إداريا وفنيا وشبكات مرافق وتم اختبار وتشغيل المطار واستقبال ثانى أكبر طيارة نقل بضائع فى العالم أول أغسطس الماضى.

المال: وماذا عن معدلات الإنجاز بالنسبة للمساجد والكاتدرائية؟

الوزير: يتم تنفيذ مساجد منها الفتاح العليم ويقام على 59 فدانا ويسع 12 ألفا و600 مصلى، ويتكون من بدروم منفصل ودار تحفيظ قرآن ومساحة مكشوفة للصلاة ومئذنتين بارتفاع 90 مترا و7 قاعات مناسبات، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى %45، كما يتم تنفيذ مساجد الشهداء وعددها 3، يسع كل منها 2000 مصلى، ويتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود 3 مساجد شبيهة بمسجد الرحمن الرحيم وتفوقه فى المساحة، وبالنسبة لكاتدرائية ميلاد المسيح فجارٍ الانتهاء منها، ومن المقرر إقامة القداس وفقا لأمر السيد الرئيس فى 7 يناير، وكان هناك حرص على تنفيذها بشكل معمارى مميز وتفوق فى مساحتها كاتدرائية العباسية، وتقع على مساحة 15 فدانا بنسبة بنائية 10 آلاف متر وتتكون من مبنى كاتدرائية 7500 متر مربع سعة 8200 فرد، ومبنى مقر باباوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، ونسبة التنفيذ تخطت %30.

المال: وما معدلات الإنجاز وأبرز المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها؟

الوزير: هناك المدينة الرياضية وتبلغ مساحتها 92 فدانا بنسبة بنائية 33 ألف متر مربع وتشمل مجمع ملاعب وساحة ألعاب مغطاة تستوعب 700 فرد ومبنى اجتماعيا وحمامات سباحة ومجمع صالات ألعاب، ونسبة التنفيذ %10، وتم البدء فى الأساسات ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام، كما جارٍ تنفيذ المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين على أعلى مستوى ويماثل النماذج الشبيهة له فى دول العالم، ويقع على مساحة 53 فدانا، كما يتم تنفيذ مبنى هيئة الرقابة الإدارية ويقع على 18 فدانا ويتكون من مبنى رئيسى و2 رقابى ومبنى إدارى ومسجد وتبلغ نسبة التنفيذ به %17.

المال: وما أبرز مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق الجارى تنفيذها؟

الوزير: جارٍ تنفيذ 14 طريقا بإجمالى 213 كم وعرض متغير من 75 إلى 150 مترا، و3 طرق بعرض 124 مترا، والطريق اتجاهين كل اتجاه 9 حارات، بالإضافة إلى رئيسى وفرعى وحديقة وسطى 12 مترا و2 جريزة فرعية 5 أمتار ورصيف وممشى دراجات وتمت توسعة حارات الطريق الدائرى الإقليمى بما يخدم العاصمة الإدراية ليصبح 6 حارات.

كما يتم تنفيذ طريق جنوب المستقبل بطول 12 كم وعرض 75 مترا ويبلغ إجمالى نسبة تنفيذ الطرق %55 وبالنسبة للكبارى يجرى تنفيذ 4 كبارى بأطوال 11 كم وبلغت نسبة التنفيذ %91 تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ كوبرى محمد بن زايد الشمالى بطول 6000 متر وكوبرى محمد بن زايد الجنوبى بطول 3500 متر كما تم إنهاء %90 من كوبرى المستقبل بطول 1100 متر و%90 أيضا من أعمال كوبرى الأمل بطول 1100 متر، وبالنسبة للأنفاق الرئيسية فيتم تنفيذ 4 أنفاق دائرية بطول 21 ألفا و600 متر تم تنفيذ %48 من إجمالى أعمال النفق الشرقى و%55 من الغربى ويبلغ طوله 1000 متر كما تم تنفيذ %75 من نفق القطاع الدائرى الأوسطى مع المستقبل و%5 من نفق جنوب المستقبل مع الدائرى الإقليمى، كما أن الهيئة تشرف على تنفيذ 6 جامعات دولية، منها: الكندية والألمانية والأمريكية والمجرية وجامعة العاصمة والبريطانية، وعلى سبيل المثال، تم تنفيذ %25 من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للجامعة الكندية، وتبلغ مساحتها 50 فدانا وتسع 15 ألف طالب.