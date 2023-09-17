اللواء عادل الغضبان: إنشاء مجمع للصناعات المغذية جنوب بورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التصور المبدئي لإقامة مجمع الصناعات المغذية بجنوب بورسعيد ، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد، لافتا أن سيتم الانتهاء من إقامة المجمع نهاية العام الجاري .

ومن المزمع أن يتضمن المجمع أنشطة مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية كما تم عرض المخطط التفصيلي و مساحة كل مصنع، بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع، و احتياجات المستثمرين.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في الخطوات التنفيذية لإقامة المجمع الصناعي، موجها مديرية الإسكان بالبدء في حساب تكلفة العمل والأعمال الإنشائية، و تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،

وأوضح المحافظ، أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

أشار محافظ بورسعيد إلى الجهود التي تبذلها محافظة بورسعيد في ملف دعم الاستثمار والصناعة ، وحرص المحافظة على التعاون مع المستثمر و تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

أكد محافظ بورسعيد على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لملف توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها ، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون في إقامة كبرى المشروعات الصناعية، التي تتماشى مع الطفرة الصناعية، فضلا عن تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.