اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ «المال»:جاهزون لموسم الصيف بـ 15 شاطئا عاما وشركة خاصة للإنقاذ

◗❙توريد 10دورات مياه «فيبر جلاس» بتكلفة 500 ألف جنيه

◗❙تخصيص أماكن للإشغالات فى الجانب الغربى

◗❙دراسة استغلال ألسنة الحماية مع تحديد نوع الإشغال بما لا يؤثر على البيئة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن محافظته انتهت من استعداداتها لاستقبال موسم الصيف الحالى، والتى شملت عدة إجراءات جديدة هذا العام لتفادى بعض المشكلات التى شهدتها الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة استعدت لهذا الموسم مبكرَا، وجرى تجهيز جميع الشواطئ العامة، فضلا عن زيادة التعاون بين الجهات المختلفة لتوفير مزيد من الخدمات بشكل يليق بها سياحيًا.

وأضاف – فى حواره مع «المال»- أن مطروح شرعت فى التعاقد مع إحدى شركات الإنقاذ للعمل بشواطئها، وتولى مسؤلية الإنقاذ بعدما شهدته بعض الشواطئ من حالات غرق العام الماضى، موضحا أن الشركة تضم 100 سباح وغطاس مؤهلين ومدربين، مع وجود 6 «جيت سكى» وغيرها من معدات وأجهزة الإنقاذ الأخرى، مؤكدا أنه تم وضع خدمة إسعاف بالشواطئ فى ضوء وجود 84 سيارة إسعاف على مستوى المحافظة تعمل من خلال 60 نقطة مختلفة.

وأشار إلى أن عدد الشواطئ العامة بمطروح المتاحة للمصطافين يبلغ 15 بخلاف مزارين سياحيين شاطئين هما حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة، لافتا إلى أن دخول الشواطئ سيكون بالمجان فيما تم تحديد أسعار الخدمات بواقع 120 جنيها لخدمة الشمسية و4 كراسى .

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية رمال الشواطئ التى تتم كل عام بعد انتهاء النوات الجوية، واستقرار الأوضاع، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من منطقة «البوسيت» غربا وحتى الميناء الشرقى بطول 3 كيلو مترات بمشاركة مجتمعية وجهود عدد من رجال الأعمال بالمحافظة، موضحًا أن أعمال رفع كفاءة الشواطئ تشمل توريد 10 دورات مياه« فيبر جلاس» بالشواطئ، ورفع كفاءة سور الكورنيش لمسافة ٧كم، بالإضافة إلى التنسيق لرفع كفاءة مسرح الشاطئ وتشغيله لعرض بعض الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.

10دورات مياه «فيبر جلاس»

وأشار إلى أن تكلفة توريد الـ 10دورات مياه «فيبر جلاس» بالشواطئ ستبلغ نحو 500 ألف جنيه تقريبا، مؤكدا اهتمام جميع الأجهزة بالمحافظة بتذليل أى عقبات إدراكا منها بأهمية موسم الصيف السياحى كمورد اقتصادى هام لها.

وأضاف أنه جار حاليا توريد 450 صندوقا بلاستيكيا، بالإضافة إلى 5 مكابس، و3 حاويات ضمن خطة المحافظة لتوفير صناديق القمامة وتوزيعها، لافتا إلى انتظام أعمال رفع كفاءة ودهان الأرصفة والبلدورات ومراجعة أعمال الإنارة وصيانة الكشافات مع توفير المهمات اللازمة .

وشدد على منع الإشغالات على الشاطئ، لافتا إلى أن هناك مخططا لتخصيص أماكن لها فى الجانب الغربى للكورنيش لا تزيد عن 50 إشغالا فقط بمسافة لا تقل عن 3 أمتار بين كل إشغال وآخر حتى لا يمنع رؤية البحر .

وتابع إنه تم تحديد نموذج لهذه الأكشاك من حيث الشكل العام والارتفاع ووضع ضوابط لتنفيذ الإشغالات وكذلك قرعة الاختيار للمنتفعين بها، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا دراسة لاستغلال ألسنة حماية الشواطئ، موضحا أن هذه الإجراءات تأتى فى ضوء حرص المحافظة على منع العشوائيات، ولتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

وقال إنه على مدار الفترات الماضية تم تطويرالعديد من الأسواق فى عدد من مراكز وأحياء المحافظة ضمن جهود منع العشوائيات والإشغالات، لافتا إلى أن أبرز تلك الأسواق هى السوق الحضارية بالضبعة والتى تم إنشاؤها على مساحة 3200 متر مربع بتكلفة 8.4 مليون جنيه وتضم 31 محلا و27 باكية .

19 مليون جنيه لتطوير سوق سيدى برانى

اللوا-خالد-شعيب-محافظ-مطروح

وأضاف أن سوق برانى الحضارى تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبلغت تكلفة تطويرها 19 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطويرالعشوائيات، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق ويضم 80 محلًا بمساحة 20م٢ للمحل، و48 « باكية »، بمساحة 10م٢ «للباكية »، و2 رصيف شحن، و4 بوابات دخول رئيسية، فضلا عن السوق الحضارية الجديدة فى سيوة والتى تشمل 24 محلا تجاريا و16 «باكية».

وأشار «شعيب» إلى أنه يجرى الانتهاء من مراجعة وتجهيز الأسواق الحضارية بعلم الروم ومدخل المدينة وأمام سوق ليبيا، مع نقل الباعة الجائلين من شوارع وسط المدينة إلى تلك الأسواق ومنع أى إشغالات لهم بشوارع وسط المدينة .

وأكد أن المحافظة ستواصل سعيها بمنع عودة السوق العشوائية، والتزام الباعة الجائلين بالأماكن التى حددتها بالأسواق الجديدة بمدخل المدينة وشرق المدينة بسوق علم الروم وغرب المدينة أمام سوق ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع أعداد الباعة الجائلين بمركز مرسى مطروح وعددهم 120 لنقلهم إلى الأسواق التجارية، ومنها سوق علم الروم التجارى بعدد 46 باكية و27 محلا والسوق التجارية بالسيركو بعدد 36 باكية و2 محل، والسوق التجارية غرب بجوار سوق ليبيا بعدد 20 باكية و12 محلا .

وأكد سعى المحافظة إلى تنظيم ساحات الانتظار بالشواطئ والشوارع، لافتا إلى أن تلك الساحات تشمل ساحة لانتظار السيارات بجوار حديقة صابر بكورنيش مدينة مرسى مطروح بمساحة نحو 2500 م2 والتى تسع لنحو 140 إلى 180سيارة .

وتابع إنه تم تنظيم مدخل ومخرج للسيارات مع بوابة إلكترونية، ومن المقرر تحصيل رسوم انتظار 10جنيهات للساعة الأولى و5 لكل ساعة تالية يعود عائدها على تحسين وتقديم مزيد من الخدمات لأهالى مطروح .

وأشار إلى تحديد 18 شارعا بمدينة مرسى مطروح لتسع انتظار2331 سيارة، وكتجربة لتنفيذها فيما بعد بباقى المدن، بما يخدم أهالى المحافظة وزائريها خلال موسم الصيف السياحى ويقلل الكثافة.

وقال إنه قبل أيام تمت مناقشة أعمال اللجنة العليا المشكلة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وكذلك أعمال اللجان الفرعية لتحديد الأماكن الخاصة بالانتظار وأعداد السيارات والأسعار مع عمل خريطة بأماكن انتظار السيارات بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية .

خطط لتخفيف الكثافات المرورية

ولفت «شعيب» إلى أنه ستعقد لجنة لتلقى الطلبات الخاصة بمزاولة النشاط ومراجعة شروط الانتظار، وأخرى لمتابعة الرخص المصدق عليها والوقوف على وجود مخالفات أو تجاوزات بها وعرضهم على اللجنة العليا لاتخاذ قرار بشأنهم، وبالتوازى مع ذلك، تم وضع بعض الخطط لتخفيف الكثافات المرورية وتنظيم لجان التفتيش على أطراف المدينة وخارجها، وتنظيم الحركة داخل المدينة مع كفاية أعداد الضباط خلال موسم الصيف .

وأكد مراجعة مخططات ودهانات الشوارع والإشارات المرورية وخطوط عبور المشاه ودهان المطبات ومطبات طريق القصر عجيبة، والإشارات الذكية وتشغيلها خلال الصيف من الكيلو 20 شرقا إلى 15 غربا .

وأشار إلى أنه تم تحديد أماكن الدوران فى عدد من الطرق خاصة طريق القصر عجيبة وشارع «البوسيت» لفندق المشير، ووضع إشارة مرور عند منطقة الشراع بدلا من طول مسافة الدوران .

وقال «شعيب» إنه يجرى حاليًا مناقشة مقترح لتطوير وتوسعة كورنيش مدينة مرسى مطروح بشكل حضارى وجعله منطقة جذب سياحى واستثمارى، لافتا إلى أنه قبل أيام تم استعراض تصميمات مشروع التطوير المقترح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى .

وأضاف أن مقترح التطوير يمتد لمسافة 2 كم بحرى الطريق من منطقة ميدان الإسعاف شرقا حتى ميدان «البوسيت» غربا، مشيرا إلى أنه روعى فيها حصر ورصد كل الإشغالات الموجودة حاليا، ووضع مقترح لخطوط السير مع توسعة الطريق من 2 إلى 3 حارات فى كل اتجاه، والحرص على منع حجب رؤية مياه البحر، مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ .

وأشار إلى أن مقترح التطوير راعى أيضا الاستغلال الأمثل لمسار المشاه فى عمل محلات تجارية أسفل الممشى بنحو 40 محلا لمسافة 500م2 قابلة للزيادة لجذب ماركات عالمية، مع استغلال مناسيب وانحدار الكورنيش حتى مياه البحر .

ولفت إلى أن المخطط شمل مقترحا لإقامة وتنفيذ منطقة يخوت عالمية ومطاعم وقاعات متعددة على المياه، ومقترح منطقة نافورات مائية مضيئة ومنطقة ألعاب، مع استقبال الرحلات البحرية لليخوت والوصول إلى مطروح عن طريق البحر، بما يخلق نوعا جديدا من السياحة ويوفر عائدا اقتصاديا، واستدامة المشروع وفقا لرؤية مصر 2030 كما سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف عن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى واحة سيوة، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ المسار الجديد لإنهاء مشكلة ارتفاع منسوب الصرف الزراعى بها نهائيا وتحسين الزراعات وتقليل الملوحة بالتربة بعد معاناة أكثر من 30 عاما وصرفها بعيدا عن الواحة من خلال خط ناقل لمسافة 41 كم يعمل على استصلاح وزراعة نحو 100 ألف فدان .

وأشار إلى ضم قرية جارة أم الصغير بسيوة إلى المناطق البيئية السياحية، فضلا عن عقد بروتوكول مع جهاز التنسيق الحضارى والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية لتنفيذ أعمال الارتقاء والتنسيق الحضارى لمنطقة السوق ومنطقة شالى بسيوة، بما يحافظ على طابعها وطرازها البيئى والحضارى والسياحى،لافتا إلى أنه جار تنفيذ الأعمال لمنطقة السوق حاليا .

الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية بهى الدين بسيوة وجار حاليا مشروعات قرية المراقى، لافتا إلى إدراج بحيرات واحة سيوة ضمن خطة تنمية الثروة السمكية بعدد 4 ملايين ذريعة أسماك العام الماضى ومليون لهذا العام .

وأكد حرص المحافظة على توفير مياه الشرب بكميات كافية للمواطنين خلال الموسم الصيفى عبر التأكد من جاهزية شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسرعة الرد على بلاغات الأفراد وحل شكواهم .

وقال إنه يجرى الانتهاء حاليا من توصيل خط المياه الرئيسى القادم من العلمين مع زيادة كميات ضخ المياه من خلاله لتتراوح من90 إلى 100ألف م3/ يوميا، بالإضافة إلى الطاقات المتاحة من محطات تحلية مياه البحر بالضبعة والعلمين وصولا إلى مرسى مطروح .

كما يجرى حاليا حفر وتطهير جميع الخزانات على طول الساحل وعمل تجهيزات جديدة، كما فى الضبعة وقرية جلاله، بالإضافة إلى صيانة سيارات نقل المياه وإضافة ١٥ سيارة قريبا للخدمة بعد إعادة صيانتها منها 10 سيارات مياه و5 كسح، فضلا عن إنشاء محطة الرميله رقم 4 بطاقة 65 ألف م3 مياه / يوم، ولفت إلى أنها ستكون قابلة للتوسع إلى 130 ألف م3 مياه / يوم بتكلفة 1٫360 مليار جنيه.

وأضاف أنه مع إنشاء هذه المحطة الجديدة ستصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطات الرميلة مجتمعة 125 ألف م3 /يوم بما يكفى احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقا للمخطط العام للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أن محطات تحلية مياه البحر بالرميلة القائمة حاليا تبلغ طاقتها الإنتاجية 60 ألف م3 مياه / يوم وتكلفت 1٫540 مليار جنيه، لافتا إلى إنشاء وافتتاح عدد من محطات تحلية مياه البحر فى المحافظة منها محطة تحلية الضبعة بطاقة تتراوح من 40 إلى 80 ألف م3 / يوم بتكلفة 980 مليون جنيه، ومحطة تحلية بسيدى برانى، بإجمالى طاقة إنتاجية 7500 م3/ يوم، ومحطة تحلية بمدينة النجيلة بطاقة 3500 م3/ يوم بتكلفة 145 مليون جنيه، مما ساعد فى القضاء على معاناة أهالى مطروح لسنوات طويلة من نقص مياه الشرب خاصة خلال موسم الصيف السياحى.

10 محطات تحلية للمياه الجوفية

وأشار إلى أنه منذ فترة وجيزة تم افتتاح 10 محطات تحلية للمياه الجوفية بتكلفة 10ملايين جنيه لتكون صالحة للشرب بعدد من القرى والنجوع وهى أولاد مرزوق، والزويدة، والفاخرى، والظافر،وأبوزريبة، وأوجرى، وأبوسطيل،و شماس، بإجمالى طاقات إنتاجية 850 مترمكعب يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح فى مراكز ومدن النجيلة، وسيدى برانى، والسلوم، ضمن توجهات الدولة لخدمة المناطق الأكثراحتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت «شعيب» إلى تطوير شبكة الرى بقرية المراقى مع تركيب محطة لتنقية مياه الشرب لإزالة أكسيد الحديد والمنجنيز سعة 5 آلاف متر مكعب يوميا.

وقال محافظ مطروح إنه تم إنشاء 48 خزانا لجمع مياه الأمطار منها 24 خزانا سعة 100متر مكعب و24 خزان أخرى سعة 150متر مكعب، فضلا عن إنشاء 100 بئر لجمع مياه الأمطار .

وأضاف أنه تم إنشاء 4 محطات تحلية جديدة قدرة 100 متر مكعب يوم فى أربع قرى ومد شبكة مياه بطول 4 كيلو بقرية السلام، فضلا عن تطهير 200000 متر مكعب من الآبار الرومانية، و1000 متر مكعب من آبار النشو، والانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتنفيذ المشروعات بنسبة %100 ( 103 مشروعات) بتكلفة 218 مليون جنيه لتطوير 11 قرية بمطروح،و الموافقة على إضافة 16 قرية جديدة للمبادرة مؤخرا.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بمطروح خلال عامين ضمت السنة الأولى 5 قرى هى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبو مزهود ببرانى، وبهى الدين بسيوة،وسيدنا هود بالحمام، أمان، فى حين يشمل العام الثانى تطوير 6 قرى هى : السلام بالحمام-شماس ببرانى والمراقى بسيوة وفوكة بالضبعة وكشوك عميرة وحلازين بمرسى مطروح .

وقال «شعيب» إنه خلال السنة الأولى تم الانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء نحو 134 منزلا بالقرى الخمس المدرجة، فضلا عن إنشاء قرية بدوية تضم 12 بيتا بقرية بهى الدين بسيوة .

وأشار إلى إنشاء وحدة صحية بقرية «سيدنا هود» ورفع كفاءة وحدتين بزاوية العوامة وسيدى شبيب، ووحدة صحية جديدة بقرية فوكه بدعم من المحافظة، بجانب تطوير 5 مراكز شباب وهى زاوية العوامة، سيدى شبيب وحسنبك وبهى الدين وسيدنا هود، مع إنشاء ملعب خماسى جديد منجل بزاوية العوامة، وآخر بقرية «سيدنا هود» بتمويل ذاتى من المحافظة .

وأضاف أنه تم إنشاء مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسى بقرية زاوية العوامة، و3 فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة، فضلا عن إنشاء مدرسة ثانوى لخدمة طلاب منطقة المراقى التى تبعد أكثر من 15 كم عن سيوة، مشيرا إلى أنه خلال العام الثانى يتم رفع كفاءة وتجديد 3 مداس أخرى، ورفع كفاءة 9 مدارس فصل واحد،وإنشاء 3 مدارس جديدة تعليم أساسى .

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

قطاع الصحة من أولويات المحافظة

وأكد محافظ مطروح أن قطاع الصحة من أولويات المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحلال وتجديد 3 مستشفيات مركزية هى السلوم وبرانى والنجيلة، فضلا عن إنشاء مدرسة للتمريض بمستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى إنشاء وحدتين صحيتين جديدتين فى المغُرة وأبو ميلاد، علاوة على تطوير 8 وحدات صحية هى النجيلة البحرية ورأس الحكمة، وفوكة، وأم الرخم، وسيدى الزويد، وحنيش، والظافر،وقرية سيدنا هود.

ولفت إلى تطوير واستحداث مبان فى 9 مستشفيات وهى العلمين المركزى، مطروح العام، والحمام المركزى، والضبعة المركزى، ورأس الحكمة المركزى، وسيوة المركزى، مشيرا إلى تطوير واستحداث مبان بـ 8 وحدات صحية وهى أولاد مرعى، وأبو مرقيق، والنهوض بصحة المرأة، والنجيلة القبلية، ووادى الرمل، وجلالة، وزاوية، والعوام، والسادات.

وأشار إلى بدء المحافظة فى تنفيذ العديد من الجراحات الدقيقة التى تجرى لأول مرة بها بدلاً من تحويل الحالات إلى محافظة الإسكندرية كما كان من قبل، بالتوازى مع تنفيذ القوافل الطبية المجانية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين بجميع القرى والتجمعات الموجودة فى الصحراء .

وقال إنه تم دعم المستشفيات بالعديد من التجهيزات والأجهزة الطبية بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعية، منها توفير مكملات جهاز المنظار الجراحى بمستشفى مطروح العام للبترول، ودعم مستشفى الأطفال بعدد جهاز «إيكو» للكشف المبكر عن أمراض القلب للأطفال حتى عمر عامين، وعدد ثلاث أجهزة علاج طبيعى وغيرها .

ولفت إلى وضع خطة خلال عامين لتنفيذ تطوير ورصف العديد من الطرق منها من خلال مديرية الطرق، مشيرًا إلى رصف 354 كم داخل المدن وخارجها، فضلاً عن إنشاء عدد من الطرق والمحاور والشرايين التنموية الجديدة بمطروح منها، محورالمرحوم على حميدة من علم الروم إلى الطريق الدولى بالكيلو 9 أمام القرية الأولمبية بطول نحو 10 كم ومحور الشهيد مفتاح العشيبى بطريق القصر عجيبة بطول 3٫2كم .

وأشار «شعيب» إلى تطوير محور سملا- علم الروم كمدخل شرقى للمدينة مع ازدواجه بطول 7٫5كم وتخفيف الكثافة المرورية، وكذلك ممشى مصر فى كورنيش الأبيض كليوباترا على مستوى عالمى، وبصورة حضارية وجمالية لاستقبال المصطافين ليمتد الطريق بطول نحو 8٫2 كم من شاطئ الأبيض إلى شاطئ كليوباترا مع فتح شواطئ جديدة، بجانب تطوير عدد من المحاور المروية والطرق، من خلال هيئة الطرق، وتنفيذ 206 كم أعمال رصف وتطوير سواء على الطريق الدولى إسكندرية – مطروح، أو مطروح – السلوم بالإضافة إلى إنشاء 2 كوبرى علوى بالحمام.

◗❙تطوير 3 أسواق حضارية فى مدخل مرسى مطروح وشرقها وغربها لنقل الباعة الجائلين

◗❙تجهيز ساحة انتظار السيارات بجوار حديقة صابر بمساحة نحو 2500 م2 تسع نحو 180 سيارة

◗❙ مراجعة الإشارات الذكية وتشغيلها من الكيلو 20 شرقا إلى 15 غربا

◗❙تحديد 18 شارعا لانتظار 2331 عربة لتنفيذها فيما بعد بباقى المدن