اللواء حمدي بدين يدعو فيتنام للاستثمار في مزرعة التماسيح

- منتدي الأعمال يناقش فرص الاستزراع السمكي والصحة والصناعة والتعليمأحمد عاشور:دعا اللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة للقوات المسلحة الجانب الفتنامي الاستثمار في مزرعة التماسيح التي تعمل فيها الشركة وتقام علي مساحة 160 فدان بالقرب من بحيرة ناصر ، وفقاً للاشتراطات البيئ

– منتدي الأعمال يناقش فرص الاستزراع السمكي والصحة والصناعة والتعليم

أحمد عاشور:

دعا اللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة للقوات المسلحة الجانب الفتنامي الاستثمار في مزرعة التماسيح التي تعمل فيها الشركة وتقام علي مساحة 160 فدان بالقرب من بحيرة ناصر ، وفقاً للاشتراطات البيئة المحددة من خلال التصدير الجلود واللحوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الاثنين، عقب منتدى الاعمال المصرى الفيتنامى بحضور وزراء الاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة والصحة ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى ، أن منتدى الاعمال المصر الفيتنامى ناقش خلال اجتماعه اليوم كل الفرص الاستثمارية المتاحة من الجانبين و عرضنا الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الصحة و الاتصالات و الصناعة و الزراعة، والسياحة.

وأضافت أنه تم استعرض تجربة دولة فيتنام فى مجال الاستزارع السمكى ، مشيرة إلى أن ان الوفد الفيتنامى سيقوم بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موضحة أن الفريق مهاب مميش استعرض المزايا و الحوافز المتاحة بالمنطقة خلال المنتدى.

أكدت نصر ، على حرص البلدين على زيادة التعاون اقتصادى منوهة الى عقد اجتماعات رجال الاعمال من الجانبين للوصول خطة عمل و مشاريع مشتركة.

نوهت نصر ، الى أن فيتنام دولة نامية صاعدة بقوة حيث بلغت معدلات النمو خلال السنوات الاخير 7%وسجل الناتج المحلى نحو 250 مليار دولار بينما سجلت الصادرات الفيتنامية للاسواق الخارجية نحو 215 مليار دولار.