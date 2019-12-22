اللواء حسام الدين مصطفى رئيسا لهيئة الطرق والكباري

أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قرارا بتكليف اللواء حسام الدين مصطفى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

كما أصدر وزير النقل قرارا بندب المهندس سامي فرج رئيسا لقطاع التنفيذ والمناطق.

وخلال اجتماع وزير النقل مع رئيس هيئة الطرق والكباري ، أكد الوزير على ضروة العمل على مدار الساعة لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجال الطرق والكباري.

متابعة خاصة للمشروع القومي للطرق

وأكد على متابعة خاصة للمشروع القومي للطرق ومحاور النيل بصعيد مصر و تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة؛ خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري خلال الخمس سنوات السابقة >

ولفت إلى أن المشروعات القومية كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.