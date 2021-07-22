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اللواء الغضبان يتابع شاطئ «بور سعيد» بعد إزالة البقعة الزيتية

وجه الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث
أماني العزازي 1:32 م, الخميس, 22 يوليو 21 1:32 م, الخميس, 22 يوليو 21

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التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بعدد من المصطافين و رواد شاطىء بورسعيد من أبناء المحافظة وزوارها ، خلال تفقده للشاطىء لمتابعة أعمال إزالة البقع الزيتية التى ظهرت على شاطىء بورسعيد وتم الانتهاء منها تماما

وأعلن خلال جولتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم علي شاطي بورسعيد انتهاء إزالة اثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت علي الشاطي امس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة موكدا عودة الشاطي الي صورتة الطبيعية

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وأشار المحافظ بان فور تلقي البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت علي الشاطي علي امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطيء في المنطقة المذكورة

ووجه الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما علي آثار بقعة الزيت وأصبح الشاطي في صورتة الطبيعية يستقبل آلاف المصطافين في ثالث أيام العيد..

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ورحب “محافظ بورسعيد ” بالزائرين من أبناء المحافظات الأخرى ، مؤكدا أن شاطىء بورسعيد يعد من أجمل الشواطىء و أن بورسعيد تمتلك مختلف المقومات السياحية والجمالية التى تحقق أفضل مستوى ترفيهى للزائرين .

كما وجه “المحافظ ” زائرى بورسعيد للاستمتاع بمختلف المناطق السياحية والحضارية الأخرى بالمحافظة ، لافتا أن بورسعيد حققت خلال الفترة الأخيرة تطورآ كبيرآ فى المجال السياحى لتقديم خدمات مميزة لزوار المحافظة ، مشيرآ إلى أهمية زيارة الأسواق الجديدة وحديقة فريال و غيرها ، للاستمتاع بكافة المعالم الحضارية بمدينة بورسعيد

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بقلم أماني العزازي

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