اللواء إيهاب الفار: تم دعوة جميع المصانع المحلية لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وانعقدت لجان ممارسة

في اجتماع مع رئيس الوزراء أمس

استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في اجتماع مع رئيس الوزراء أمس نتائج أعمال لجان الممارسة مع الشركات المحلية المنتجة للخامات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» .

وقال اللواء إيهاب الفار إنه تمت دعوة جميع الشركات والمصانع المحلية المنتجة لجميع المواد والخامات.

وتابع أنه تم عقد لجان ممارسة المواسير والصمامات والعدادات، والمحولات والأعمدة، والموزعات، والكشافات، وذلك خلال شهر إبريل الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

وحضر فيه كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وحضر أيضا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حياة كريمة”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الاجتماع أيضا نتائج لجنة المحابس والكهروميكا، وذلك بهدف توفير المطلوب للمشروعات المختلفة من الصناعة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع القومي الكبير سيتم إطلاقه رسميا قريباً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أن فرق العمل التابعة للوزارات والجهات المنفذة للمشروعات، موجودة بعدد كبير جدا من المواقع، وبدأت التنفيذ بالفعل.

وقال أن المشروع يشهد تنفيذ العديد من التدخلات الخدمية والاجتماعية، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.