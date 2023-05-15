اللواء أحمد الجيزاوي: مصر من أكبر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام

قال اللواء أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا داخل أكاديمية الشرطة، إن مصر من أكبر الدول في المنطقة المشاركة في قوات حفظ السلام، ونتوسع في الدبلومات في هذا الشأن واستحدثنا دبلومة في مجال قوات حفظ السلام، وحريصون على تطوير العمل داخل الأكاديمية.

وأضاف مدير الكلية الدراسات العليا، خلال كلمته في المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا، اليوم الإثنين، إنه عقب أحداث 2011 كان لزامًا على الكلية التدخل علميًا في هذا الأمر واستحدثنا استراتيجية وجود متحدث أمني لوزارة الداخلية.

وأشار إلى استحداث دبلومة مكافحة الإرهاب والتطرف ووضع منهج علمي لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.