رياضة

اللقطة التي أثارت السخرية من رونالدو في مباراة توتنهام

متابعات:حسم التعادل الإيجابى 1/1، المواجهة المثيرة بين فريقى ريال مدريد الإسبانى وضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.شاهد.. اللقطة التي أثارت السخرية من رونالدو في المباراة..