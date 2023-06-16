«اللغة والإعلام» بالإسكندرية تبدأ ماراثون مشروعات التخرج 2023

يبدأ قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فاعليات مارثون مشروعات التخرج لعام 2023، الخميس 22 يونيو تحت شعار “كسر الحواجز”.

ويتضمن العرض 5 مشروعات تتنوع بين الأفلام القصيرة مثل “ستراتا، واستدعاء ولي أمر، وكيميت”، وأفلام وثائقية مثل “حبر علني”، وحملات توعوية مثل “مأوي”، وتستعرض تلك المشروعات العديد من القضايا مثل الرفق بالحيوانات، وتأثير الأزمة الاقتصادية على الطبقات المختلفة في المجتمع المصري.

كما تتضمن الأفلام عرض لمشكلة عمالة الأطفال وترك التعليم، وأهم التحقيقات الاستقصائية التي حصلت على جوائز، واكتشاف الأماكن المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتورة بسنت عطية، رئيس قسم الإعلام، الدكتورة رجاء الغمراوي، الدكتورة داليا عثمان، الدكتورة شدوان شيبة، الدكتور عمرو عبيد، وأعضاء الهيئة المعاونة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر مناقشة الطلاب من خلال نخبة من المحكمين المتخصصين وهم الأستاذة الدكتورة ماجي الحلوني، أستاذ الاذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين والرئيس السابق لأكاديمية الفنون، والممثلة سما إبراهيم.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية.