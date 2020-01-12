اللغة الإنجليزية تستحوذ على 25.4% من المحتوى الرقمي عالميا (جراف)

استحوذت اللغة الإنجليزية خلال العام الماضي على 25.4% من المحتوى الرقمي المنشور على شبكة الإنترنت، تلتها الصينية بـ 19.3%، ثم الإسبانية بـ 8.1 % .

وبحسب إحصائيات موقع الأبحاث التسويقية ” statista ” جاءت اللغة العربية فى المركز الرابع بنسبة بلغت 5.3%، أعقبها البرتغالية بـ 4.1% ، ومثلها للماليزية بـ 4.1 %.

وحلت الفرنسية سابعا بنسبة 3.2 % ، تلتها اليابانية فى المركز الثامن بـ 2.9 % ، ثم الروسية بـ 2.6 % .، والألمانية فى المركز العاشر بـ 2.2 % .. بينما توزعت النسبة المتبقية على لغات أخرى .

وتتمثل مصادر المحتوى الرقمي فى النشر الإلكتروني والوسائط المتعددة والشبكات الاجتماعية والبرمجيات .

وتشير تقارير عالمية إلى أهمية توافر مقومات أساسية لزيادة نسبة المحتوى الرقمي العربي منها وضع سياسات وتشريعات قانونية منظومة، إلى جانب توافر موارد بشرية مدربة وقادرة على إنتاج محتوى رقمي متميز، وإتاحة برمجيات تدعم خصوصية اللغة العربية ومكوناتها.

فضلا عن ضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية وأساليب تسويق وتحفيز صناعة المحتوى الرقمي .

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 10 لغات استخداما فى المحتوي الألكتروني المنشور على شبكة الإنترنت عالميا خلال 2019.