اللعيب مع رزان ومهيب يستضيف نجوم منتخب مصر

رحاب صبحى ينطلق برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي في سهرة كل جمعة على "MBC مصر"، بدءا من الجمعة 30 مارس الحالي الذى يستضيف نجوم مُنتخب مصر لكرة القدم الذين يستعدون للمُشاركة في كأس…

رحاب صبحى





ينطلق برنامج “اللعيب مع رزان ومهيب” الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي في سهرة كل جمعة على “MBC مصر”، بدءا من الجمعة 30 مارس الحالي الذى يستضيف نجوم مُنتخب مصر لكرة القدم الذين يستعدون للمُشاركة في كأس العالم بروسيا، وهم: رمضان صبحي، وتريزيجيه، وأحمد المحمدي، وعمر جابر، وأحمد حجازي، وسعد سمير، وعمرو جمال، وعبد الله السعيد .

ويتحدث النجوم عن حياتهم وأحلامهم وآمالهم وتوقعاتهم لمُشاركتهم في مُباريات كأس العالم وحظوظ مُنتخب مصر في مُشاركته الثالثة بالمونديال العالمي، ويتحدث كل منهم في حلقة خاصة عن أبرز المحطات الكروية في حياتهم وكيف يعيشون حياة الاحتراف خارج مصر وكيف استطاعوا التغلب على الصعوبات الناتجة عن اختلاف طبيعة الحياة وكرة القدم في مصر عن الدول التي يلعبون فيها.

وتم تصوير حلقات برنامج “اللعيب مع رزان ومهيب” في عدد من البلدان التي يحترف بها نجوم منتخب مصر.

يُعرض برنامج “اللعيب مع رزان ومهيب” كل جمعة على قناة “MBC مصر” فى العاشرة مساءً، ويبدأ عرضه الجمعة 30 مارس الحالي.