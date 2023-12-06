اللحوم الجملي بـ300 جنيه.. أسعار الكندوز والقطعيات البلدية والمستوردة الأربعاء 6-12-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 6-12-2023، لتتراوح المكعبات الفريش بين 260 و360 جنيها في محال الجزارة، بينما سجل بالهيبر ماركت والسلاسل الغذائية 280 جنيها و520 جنيها، والمفروم البلدي 350 جنيها، والكبدة 350 و370 جنيها، والكفتة والبرجر البلدي والسجق 360 جنيها.

وأكد التجار أن سعر اللحوم السودانية في المنافذ والمبادرات الشعبية 230 و260 جنيها والكبدة 220 جنيها والبرجر والسجق والكفتة 220 جنيها والحواوشي 150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن سعر كيلو الماعز واللحوم الجملي 260 جنيها و300 جنيه للكيلو، والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 و350 جنيها حسب الجودة وكيلو كتف ضاني بالعظم بـ190 جنيها للكيلو.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات ثابتة، وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محال الهيبر ماركت بين 320 و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والموز البرازيلي 275 جنيها والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

وأكد التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 220 جنيها و اللحوم السوداني 220 جنيها .

وكشف التجار أن السجق المجمد البرازيلي والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125 جنيها للكيلو.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البلدية : 280 و300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة : 150 إلي 320 جنيها

أسعار اللحوم : 210 جنيهات

أسعار اللحوم البرازيلي في المنافذ: 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد: 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة : 110 جنيهات