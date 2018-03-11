اللجنة الوطنية لليونسكو تفتتح مشروعًا لتمكين النساء المهمشات

المال - خاصافتتحت اللجنة الوطنية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو -أمس السبت- مشروعاً بعنوان "تمكين النساء المهمشات وذوى الإعاقة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة"، الذى يأتى ضمن برنامج المساهمة لعام 2016/2017، ويستمر حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الت

المال – خاص

افتتحت اللجنة الوطنية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو -أمس السبت- مشروعاً بعنوان “تمكين النساء المهمشات وذوى الإعاقة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة”، الذى يأتى ضمن برنامج المساهمة لعام 2016/2017، ويستمر حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة.

ويهدف المشروع إلى التعريف بحقوق المرأة والفئات المهمشة وذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات وكفاءات مهنية الإعلام والمعلومات في مجال العمل مع الفئات المهمشة، وبناء القدرات لتمكين السكان المهمشين وذوي الإعاقة؛ بهدف المشاركة في العمليات الإنمائية من خلال تأمين انتفاعهم بوسائل الإعلام الخاصة بالمجتمعات المحلية بمصر.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل من خلال عقد ورش تدريبية للعاملين بالجمعيات والمجتمع المدني، والمسئولين عن النساء المهمشات وذوى الإعاقة.

وفى كلمتها، أكدت زينب الوكيل أمين عام مساعد اللجنة الوطنية، تقدير اللجنة لجهود اليونسكو فى دعم إستراتيجية مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والمرأة ومتحدي الإعاقة، والذى يأتى فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وكذلك احتفال مصر خلال هذا الشهر بتكريم الأم المصرية فى عيدها السنوى.

وشارك فى افتتاح فعاليات المشروع الدكتور إبراهيم عز الدين منسق المشروع، والدكتور رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً.

ويشارك في هذا المشروع ممثلون عن الحكومة والمجتمع المدنى والجامعات من الخبراء المتخصصين والقيادات وصانعى القرار والعاملين في مجال الانتفاع بالمعلومات والمعرفة، ونخبة من المتخصصين بالجامعات فى مجال الانتفاع بالمعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى المسئولين عن النساء المهمشات وذوى الإعاقة ، ومنظمات المجتمع المدني لتحديد أماكن اختيار النساء المهمشات وذوى الإعاقة.