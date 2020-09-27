اللجنة الوزارية للسياحة والآثار توافق على توصيات لدعم القطاع وجذب السائحين

وتمت الموافقة على تلك التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، من حيث المبدأ على عدد من التوصيات ومقترحات عرضها خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع لدعم قطاع السياحة، وتحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحى عالمى، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى، وسعيا لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر الفترة المقبلة، وتم الموافقة مبدئيا تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.

وجاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم ، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

وأيضا اللواء محمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلالها استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، الموقف الخاص باستئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم السياحة التى استقبلتها مصر، منذ السماح بها فى مطلع شهر يوليو الماضى وحتى الآن.

إلى جانب تقرير عن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، وخاصة فى محافظتى سيناء والبحر الأحمر، ونوه الوزير إلى عدد من الافتتاحات والفعاليات والأحداث السياحية المقرر انعقادها قريباً، ودورها فى زيادة معدلات السياحة الواردة إلى مصر.



وتناول الوزير خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التوصيات والمقترحات التى تساهم فى دعم قطاع السياحة، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحى عالمي، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى، وسعياً لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتمت الموافقة على تلك التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.