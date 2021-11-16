اللجنة الوزارية للسياحة : تحويل الأتوبيسات والسيارات في شرم الشيخ والغردقة للعمل بالغاز والكهرباء

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من المقرر أن يكون لدينا نحو ألف محطة تموين سيارات بالغاز بنهاية شهر مارس المقبل.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، واستهلّ الاجتماع بالتكليف بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل جميع الأتوبيسات والسيارات؛ ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ليكونا ضمن المدن الخضراء، مؤكدًا استعداد الحكومة تقديم التيسيرات المطلوبة لهذا الغرض.

وكلّف رئيس الوزراء وزير السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وفي سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من المقرر أن يكون لدينا نحو ألف محطة تموين سيارات بالغاز بنهاية شهر مارس المقبل.

اجتمعت اللجنة بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين والمستثمرين السياحيين.

واستعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إجراءات السلامة الصحية داخل المنشآت السياحية والفندقية، مشيرًا إلى بدء عمل 5 شركات دولية متخصصة في مجال مراجعة إجراءات السلامة الصحية، ومضيفًا أنه تقرَّر التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت، مع عدم تجديد الرخصة للمنشأة التي لا تلتزم بالإجراءات.

كما تم استعراض مقترح برفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك في إطار استهداف شرائح أعلى في الانفاق من السائحين، وسوف يتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما تمت مناقشة نتائج ربط مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية.