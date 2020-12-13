استثمار

اللجنة الوزارية للسياحة تبحث تشغيل طيران منخفض التكلفة لدعم القطاع

الحكومة عادة ما تلجأ لدعم السياحة الداخلية لدفع الحركة أثناء الأزمات
أحمد عاشور 9:52 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 9:52 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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علمت «المال» أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار ستبحث فى اجتماعها اليوم الأحد آليات جديدة لدعم القطاع، ومن بينها طرح وتشغيل رحلات طيران منخفضة التكلفة لتنشيط السياحة الداخلية، حسبما ذكرت مصادر مقربة من اللجنة.

وأكدت المصادر أن دعم السياحة الداخلية ضرورة، فى ظل التراجع الحاد للسياحة الوافدة من الخارج بنسبة تصل إلى %90 تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا.
ويرأس اللجنة الوزارية للسياحة والآثار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم فى عضويتها وزراء السياحة والآثار، والمالية، والطيران، والتنمية المحلية.

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يشار إلى أن الحكومة عادة ما تلجأ لدعم السياحة الداخلية لدفع الحركة أثناء الأزمات، إذ طبقت مبادرة «مصر فى قلوبنا» نهاية 2013 لدعم المناطق السياحية المتضررة، وحققت وقتها نجاحات واسعة.

ودعا اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى السابق، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إلى إعادة مبادرة مصر فى قلوبنا مرة أخرى، مع مراجعة بعض الآليات للتأكد من التزام الفنادق بالتسعير والبرامج المحددة، وإجراء توزيع عادل على الشركات، وألا يقتصر الأمر على الكيانات الكبيرة.
وطالب بالتنسيق مع وزارة الطيران لطرح أسعار مميزة، وكذلك أصحاب الفنادق، مع استمرار الدعم المقدم من الحكومة.

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وقال حمدى إنه يمكن بدء المبادرة بالتعاون مع الجامعات والنقابات مثل المحامين والصحفيين والمهندسين والشركات، بما يضمن رقابة أكبر واختيارًا مناسبًا للمستفيدين من الدعم.

وقال إنه يمكن الاستفادة أيضًا من قطارات النوم التابعة لهيئة السكك الحديدية، وتخصيص عربتين أو ثلاث بطاقة 260 راكبًا بأسعار مميزة، بجانب الاستفادة من قطارات vip كوسيلة للانتقال للأقصر وأسوان.

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وأكد أحمد حمدى أن السياحة الداخلية فى حد ذاتها وسيلة كبيرة لدمج المواطنين فى القطاع، وزيادة وعيهم ورفع روح الانتماء لدى الشباب من خلال التعرف على تاريخ بلادهم.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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