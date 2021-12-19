اللجنة النقابية بشركة ايسترن كومباني تطالب بعودة العمل بمصنع محرم بك (مستند)

في تطور جديد لأزمة غلق مصنع محرم بك التابع بالإسكندرية، التابع لشركة ايسترن كومباني، تقدم العاملين بالمصنع بمذكرة رسمية للمحاسب هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية ( إيسترن كومباني ) بشأن الموقف الأخير لعاملين بالمصنع بعد وقف العمل بالمصنع السبت الماضي.

وفي هذا الصدد أشار سعيد محمد بيومي رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن اللجنة تفاجئت بقرار إدارة الشركة بوقف مصنع محرم بك بدءا من السبت الماضي وذلك بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته رقم 198 والذي ينص على ” يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بقرار الغلق الكلي أو الجزئي للمنشأة ” .

وأكد رئيس اللجنة النقابية أن هناك اتجاه لخروج العاملين بالمصنع للمعاش المبكر في صورة أنه اختياري، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع كان العكس.

وطالبت اللجنة النقابية بالشركة عودة عمل مصنع محرم بك لعودة الاستقرار والهدؤ بالمنظومة في تلك الفترة الراهنة، وتستند اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لعدة أسباب لعودة تشغيل المصنع منها أن الوقت الحالي يقوم رع الشركة بمحرم بك بانتاج 15 مليون سيجارة يوميا بمعدل شهري قدره 375 مليون سيجارة وبمعدل سنوي قدره 4.5 مليار سيجارة، وبما يعادل 7 % من الخطة السنوية الانتاجية وكل هذا بعد فك خطوط إنتاج من المصنع.

كما أشارت اللجنة النقابية بالشركة إلى أنه بالاضافة إلى أن الماكينات الموجودة حاليا بالمصنع موديل 1983 تمثل 90% من قطع الغيار ( ميكانيكا ) تصنيع محلي ولا يحتاج تكاليف قطع غيار مستوردة وليس محتاج ضخ أموال.

وأكدت اللجنة أن هناك خطوط إنتاج مثيلة في فرع أكتوبر، وتم تكهينها إلا أنها لا تزال تعمل في مصنع محرم بك وتعمل بحالة جيدة وخصوصا أغلب الماكينات تم رفع كفائتها بالاضافة لمجموعة شفط البودرة ، كما أن مجموعة تغذية الدخان أحدث مجموعة بالعالم وتم تركيبها في عام 2019 بثمن مرتفع للغاية يفوق سعر الماكينة وتعمل بحالة زيرو فوق الممتاز.

كما أكدت اللجنة النقابية بالشركة أن فرع محرم بك به نظام مجموعة إطفاء للحريق الداخلي الذي لا يوجد بالمجمع الصناعي التابع للشركة بأكتوبر وبناء عليه المجمع الصناعي ليس باحتياج لهذه المجامع بالاضافة لمجموعة ضواغط هواء تعمل بحالة جيدة وبالاضافة لاستمرارية الرخصة بالمصنع لعام 2024 .

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” توقف مصنعها بمحرم بك فى محافظة الإسكندرية اعتبارًا من اليوم السبت 18/12/2021 وذلك بسبب توافر المنتج تام الصنع فى الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج فى الوقت الحالى.

وأشارت الشركة ، إلى منح العاملين بموقع مصنع محرم بك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر، مع استثناء عمال (الطوارىء والأمن والحماية المدنية ومراقب الوقت.. الخ) وفقًا لما هو معمول به.

وتوقع هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن تسير معدلات نمو الإيردات خلال العام المالى الحالى بنفس مستوى الربع الأول الذى ارتفعت به فى حدود 10% تقريبًا، مع التأكيد على أهمية المحافظة على تلك المكاسب.

وأظهرت القوائم المالية لـ “ايسترن كومباني” خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وصعدت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.31 مليار جنيه، مقابل 3.95 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وفي سياق متصل تقدم النائب محمود قاسم عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، مشيرا إلى أنه تم وقف مصنع محرم بك وتسريح العاملين به مما أدى الى تشريد العديد منهم خاصة كبار السن والسيدات.

وتسائل نائب مجلس النواب حول مدى قيام الشركة بعمل دراسة حول هذا القرار من عدمه، وما يتبعه من عقبات أم لا، كما تسائل حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل وزارة قطاع الأعمال حول هذا القرار والحفاظ على حقوق العاملين.