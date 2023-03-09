اللجنة المنظمة لـ«الاتحاد العربي للتأمين» تعقد اجتماعًا افتراضيًا تمهيدًا للمؤتمر الـ34

عقدت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين اجتماعًا افتراضيًا، الثلاثاء الماضي، السادس من مارس 2023، تمهيدًا لفاعليات المؤتمر العام الرابع والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين، بسلطنة عمان، خلال الفترة من الثامن عشر حتى الواحد والعشرين من شهر فبراير 2024.

ويهدف الاتحاد العام العربي للتأمين إلى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وإعادة التأمين العربية وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها، من حيث التنسيق بين نشاطاتها المختلفة وتنمية صناعة التأمين العربية، والتي يبلغ عدد الأعضاء حاليًا بها 330 عضوًا يمثلون 20 دولة عربية.

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات خلال، جلسة الاجتماع الافتراضية، التي من شأنها إنجاح المؤتمر وجعله لائقًا بمكانة سلطنة عمان والاتحاد العام العربي للتأمين.

وتوقف أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر على الاستعدادات اللوجيستية لإنجاح تلك الفاعلية، مع توفير إمكانية تنظيم الاجتماعات، والتنقل، ووسائل الراحة لكل المشاركين.

وأشار شكيب أبو زيد؛ الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين وعضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، إلى أن المؤتمر العام في 2024 يتزامن في دورته مع احتفالية مرور 60 عامًا على تأسيس الاتحاد العام العربي للتأمين، ومن المقرر عقد احتفالية على هامش فعاليات المؤتمر بهذه المناسبة.

وجدير بالذكر، أن المؤتمر العام للاتحاد العام العربي للتأمين يعد أهم التكتلات التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحرص على حضوره العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين العربية والدولية، وكذلك الوسطاء الدوليين والإقليميين، وشركات الخدمات الطبية، وشركات تكنولوجيا المعلومات.

وقد تأسس الاتحاد العام العربي للتأمين في مدينة القاهرة، عام 1964، استجابة لرغبة العديد من رجال التأمين العرب وشركات التأمين وإعادة التامين العربية، حيث يعتبر الاتحاد هيئة عربية دولية تعمل على أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية وصولًا لتطويرها وتكاملها باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.