اللجنة المصرية للتربية تنظم دورة حول تعزيز دور المدرسة في التوقي من العنف

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو) بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، دورة تدريبية بعنوان “تعزيز دور المدرسة في التوقي من العنف والتطرف” (التربية الإعلامية المبتكرة من أجل تكوين جيل المستقبل الكفء)، خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.

ذلك بحضور الدكتور رامي إسكندر مدير إدارة التربية بمنظمة الألكسو وممثل المنظمة، والدكتور علاء محمد عبد العاطي أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة وخبير بمنظمة الألكسو، والدكتور هلالي عبدالإله خبير بمنظمة الألكسو، والسيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، وبمشاركة نحو 20 متدربًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية.

ونقل الدكتور رامى إسكندر تحيات الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام منظمة الألكسو للحضور، متمنيًا النجاح والتوفيق لفعاليات الدورة التدريبية، موجهًا الشكر للجنة الوطنية لليونسكو على التعاون فى الإعداد والترتيب لهذه الدورة.

وتهدف هذه الدورة الي دعم القائمين على الشأن التربوي والمختصّين والمهتمّين به؛ لتعزيز دور التربية الإعلامية في تحصين المدرسة من الاتجاهات السّلوكيّة العنيفة، فضلًا عن ضمان توفير بيئة تعليم آمنة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش السّلمي، وكذا تنمية روح التعاون وثقافة احترام الاختلاف لدى الطلّاب، وتنمية الفكر النقدي والتشجيع عليه، وإصلاح المناهج الدّراسيّة وفقًا لما يحقق الجدوى والجودة والإنصاف.

محاور الدورة التدريبية

ومحاور هذه الدورة التدريبية تمثلت فى التربية الإعلامية، وخلق جيل واعى من الشباب، فضلًا عن أساليب معالجة العنف داخل المدرسة، وكذا التربية النفسية والتدين السليم للوقاية من العنف والتطرف، بالإضافة إلى أهمية المرونة النفسية فى التعديل الذهني والعاطفي، وفى التواصل غير العنيف، وكذا مفهوم التربية الإعلامية وخصائصها ومعوقاتها.

وتناولت الدورة التدريبية أهمية محور الدورة التدريبية وهو (التربية الإعلامية المبتكرة من أجل تكوين جيل مستقبل كفء) خاصة فى ظل وصف التربية الإعلامية في إطار نظم التعليم الحديثة بأنها عملية بناء الإنسان، والمساهمة فى دعم جودة استخدام وسائل الإعلام، وكذا تشكيل ثقافة التفاعل مع تلك الوسائل، وتنمية المهارات الابتكارية والاتصالية، والتفكير النقدى، والتفسير والتحليل، وتقييم النصوص الإعلامية، وتدريس جميع صور التعبير الذاتي باستخدام تكنولوجيا الإعلام.

وهذه الدورة – التي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو) – تعمل على دعم المتدربين لاكتساب معارف بيانية ومنهجية ومهارات فنية ومواقف سلوكية؛ لتعزيز القدرة على الفعل المهني بالكفاءة المطلوبة في شتى وضعيات الممارسة.