اللجنة المشكلة من محافظ مطروح تضع ضوابط لأسعار نقل مياه الشرب بالسيارات

استعرضت اللجنة التى شكلها محافظ مطروح لوضع ضوابط واحكام الرقابة على أسعار نقل مياه الشرب بالسيارات قائمة أسعار المياه الخاصة المنقولة بسيارات الشركة والمدعومة من الدولة بواقع 8 جنيهات لكل طن حتى المنزل لمسافة 10 كم داخل المدينة، وهذا السعر مدعوم من الدولة بقيمة 150 جنيها لكل 10 طن، لتكون السيارة زنة 4 طن بسعر 32 جنيها، والسيارة زنة 10 طن بقيمة 80 جنيها، وسيارة 15 طنا بسعر 120 جنيها، وسيارة 20 طنا بسعر 160 جنيها، وسياره 25 طن بسعر 200 جنيه.

ويأتى ذلك تفعيلا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع ضوابط احكام الرقابة على المغالاة في نقل المياه بالسيارات الخاصة والقضاء على السوق السوداء ،والتيسير على المواطنين.

اما سيارات النقل الخاصة التى تقوم بنقل المياه الى المواطنين فتم تحديد سعر نقل المياه داخل المدينة في حال وجود ايصال مياه من الشركة طرف المواطن بواقع سيارة 10 طن بتكلفة 150 جنيه ،وسيارة 20 طن بتكلفة 350 جنيه وشددت اللجنة على أنه يتم صرف البون خلال مدة 72 ساعة من تاريخ الحجز ،ولا يتم حجز أكثر من إيصالين فقط بإجمالى ٣٠ طن شهريا ينتهى صلاحية ايصال المياه بعد مرور ٤٥ يوما من تاريخ الحجز.

ولا يحق للمواطن المطالبة بقيمة الإيصالوأوضحت اللجنة أنه حال وجود إيصالات بتاريخ قديم فعلى المواطن التوجه الى مركز اصدار الايصالات بالشئون التجارية لتجديد الايصال وذلك لمدة ١٠ أيام من تاريخ التصديق على محضر الاجتماع والإعلان.

وأكدت اللجنة على أنه لن يعتد بالشكاوى الواردة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي حال أى شكوى يتم التواصل بمديرية التموين ( حماية المستهلك )على رقم فاكس ٠٤٦٤٩٣٢٠٠٩/٠٤٦٤٩٤٢٣٨٤ ،و رقم واتس آب شركة مياه الشرب والصرف الصحى ٠١١٠٣٦٦٩٥٥٠ على ان يتم ارسال الاسم ورقم الهاتف والعنوان ورقم بطاقة الرقم القومى.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة وإحكام الرقابة من خلال جميع الجهات المعنية والعرض عليه.

كان محافظ مطروح قد قرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط واحكام الرقابة على اسعار نقل مياه الشرب بالسيارات الى المواطنين وذلك برئاسة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وعضوية الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين و التفتيش المالي والاداري بالمحافظة وممثلي سائقي السيارات الخاصة لنقل المياه.