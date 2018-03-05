اللجنة المشكلة من النيابة تكشف تفاصيل خزينة الزمالك

علي المصريأصدرت اللجنة المشكلة ﻹدارة شئون نادي الزمالك المالية، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بيانًا لكشف المبالغ الموجودة داخل خزينة النادي، وتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بأزمة النادي المادية، وأكدت أن كل الإجراءات لن تؤثر على سير العمل أو صرف المكافآت الخاصة بالعمال أو الفرق الرياضية.وقال الب

علي المصري

أصدرت اللجنة المشكلة ﻹدارة شئون نادي الزمالك المالية، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بيانًا لكشف المبالغ الموجودة داخل خزينة النادي، وتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بأزمة النادي المادية، وأكدت أن كل الإجراءات لن تؤثر على سير العمل أو صرف المكافآت الخاصة بالعمال أو الفرق الرياضية.

وقال البيان: “بناء على التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، صدر قرار لوزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك حتى انتهاء النيابة من التحقيقات”.

وأضاف: “على الفور توجهت اللجنة عقب إصدار القرار إلى مقر النادي لمباشرة المهام المكلفة بها بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية وقامت اللجنة بإيداع المبالغ المالية الموضوعة بخزينة النادي والتي تم حصرها بمعرفة وحضور خبراء الكسب غير المشروع وتم الإشراف على نقلها وإيداعها بحساب النادي ببنك مصر فرع المهندسين”.

وأكمل البيان: “تم تحرير محضر من اللجنة مثبت به المبالغ التي تم إيداعها تفصيليا وهي كالتالي: مبلغ 107 ملايين و591 ألف جنيه مصري ومبلغ مليون و619 ألف دولار أمريكي ومبلغ 1355 يورو بالإضافة إلى عدد 6 شيكات مستحقة لصالح النادي بقيمة إجمالي 8 ملايين و941 ألف و888 جنيها مصريا.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد طلبت تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي ماليًا، وقرر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، تعيين اللواء إسماعيل الفار وكيله رئيسًا للجنة ومعه 11 موظفًا من الوزارة.